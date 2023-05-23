热心青年当义工 社区推广反毒品信息

14岁开始在社区内参与义工活动，并从中看到滥用毒品对个人和家庭的影响，青年希望通过推广反毒信息，让更多人能清楚了解毒品的危害。

蔡汉祥（26岁，学生）从中学时期担任义工起，常看到区内一些人因滥用毒品导致家庭受影响的情况。“例如，父母吸毒导致忽略了孩子的健康；也有青少年因吸毒，无法继续升学。”

当中，他也注意到一些误入歧途的青少年，开始滥用毒品是为了融入某个社交圈子，或逃避所面对的问题。为此，他在基层领袖的协助下，在达曼裕廊成立青年组织，帮助有需要的青少年，协助他们融入社区的同时，也避免他们接触毒品。

“我认为问题的根源是，青少年们对毒品的危害不够了解，认为‘滥用一两次不会上瘾’，或者是不明白毒品对自己身旁人所造成的伤害，因此做出错误决定。”

为了更好地认识毒品以及其危害，蔡汉祥在国民服役期间参加中央肃毒局的反毒倡导网络青年组志愿者计划。这也让他更加确定，打击毒品不能只依赖法律或执法等途径，也应通过教育和在社区内举办更多活动，让青少年和他们的家人也能更清楚了解到毒品的危害。

蔡汉祥说，一些青少年对毒品持开放态度，但他要提醒他们，一旦碰上毒品就容易上瘾。“一些人觉得可能只是一件小事，但却忽略了滥用毒品可能造成的连锁反应，例如可能面对牢狱之灾，影响家人等。”

去年，蔡汉祥和团队在达曼裕廊举办反毒品路演，吸引区内超过300人前来参与。他希望接下来能和更多不同机构或团体合作，继续在不同社区内宣导毒品的危害。