不再延长戒备期 人力部新增措施保障工地安全

应对工作场所致命意外增加的高度安全戒备期将不再延长，但当局将保留期间推出的部分政策，如将最低罚款金额从1000元提高至2000元，同时推出一系列新措施，包括为公共建设及相关项目制定统一工作场所安全和卫生标准。

新措施也包括扩大框架，只允许符合最低安全表现的承包商参与公共项目竞标，以及在制造业推出与建筑业相似的扣分制度，让罔顾安全的业者更难聘请外籍劳工。

高度安全戒备期（Heightened Safety Period）自去年9月启动至今，工作场所死亡率降低近一半，但严重工伤的比率增加。

人力部于2022年9月1日启动高度安全戒备期至2023年5月31日，以应对工作场所致命意外的增加。期间人力部向涉及意外的公司负责人问责，高风险行业也必须停工以进行安全检讨。出现严重安全疏失的公司被禁雇用新外籍员工三个月。

根据人力部的数据，高度安全戒备期启动前，2022年1月至8月，每10万名雇员的死亡率为1.5，推出戒备期后，同年9月至今的死亡率则为每10万名雇员0.8，降低大约一半，也比当局设下在2028年达到的1.0目标低。不过同时期每10万名雇员的重伤率则从高度安全戒备期之前的16.8增至19.2。

推出一系列名为SAFE新措施 扩大措施框架

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期二（5月23日）出席2023年度全国工作场所安全与健康运动推介仪式时，宣布人力部不再延长高度安全戒备期，但会保留和扩大部分在戒备期间推出的措施，以及推出一系列名为SAFE （Safety Accountability, Focus and Empowerment）的新措施。

当局会继续实行的措施包括提高最低罚款，以及在发生事故后要求部分公司领导亲自向人力部解释疏失情况。人力部将继续保留跨机构工作场所安全工作小组，并邀请卫生部、业界领袖和劳资政伙伴加入。

扎吉哈说：“至今已有16名首席执行员和高管，在戒备期为工作场所安全和卫生的疏失负责。我们发现这可以有效地让他们把注意力集中在工作场所安全与卫生，改善公司的情况。“

在新措施下，当局将探讨如何扩大框架，只让符合最低安全标准的承包商竞标公共建设项目。当局之前已从2022年10月起为超过300万元的公共建设项目制定淘汰框架，让因安全问题扣分或受到监督的业者暂时无法竞标公共建设项目。

从今年10月起，制造业也将推出和建筑业相同的扣分制度。因违反工作场所安全与卫生标准而被罚款、勒令停工，或因出现重伤、危险和死亡事件而累计扣分的企业，将根据情况暂时被禁止雇用外籍劳工三个月至两年，甚至是无法续聘现有的外籍劳工。