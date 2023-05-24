博彩公司提供1.5万平方米空间 让社服机构免租使用

配合成立55周年庆，新加坡博彩公司宣布为公益金展开150万元筹款活动，并承诺腾出1万5000平方米零售空间，让社会服务机构免租使用。



新加坡博彩公司主席南凯英（Kaikhushru S.Nargolwala）星期二（5月23日）在周年晚宴上致辞时说，公司每一元的收入中，27分用于缴税和慈善事宜、70分是奖金、其余3分是运营成本。



根据新加坡博彩公司2021／2022财年年报，公司收入101亿元、缴税21亿元、4.64亿元盈余转交新加坡赛马博彩管理局（Tote Board）做慈善。

自1968年应对非法赌博问题，博彩公司多年来秉持着惠及社会的理念营运，也为文化、体育、慈善等领域贡献约三成收入，过去10年款项达227亿元。

南凯英说：“由始至终，我们的宗旨是让社会受益。”



配合成立55周年，博彩公司宣布展开“社区传爱心”筹款活动，为公益金筹集150万元的善款。



博彩公司也承诺，在位于红山的分行腾出1万5000平方米零售空间，供社会服务机构免租使用。它自2007年已提供超过8000平方米空间，受益社服机构包括关怀团队（Caring Fleet）和Unlocking ADHD。



担任晚宴嘉宾的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说，博彩公司所支持的各领域，有助团结和培养新加坡人的身份认同感。



南凯英也提醒，社会在逐渐数码化的过程中，未成年和需要援助的群体所面对的网络威胁尤其严峻。博彩公司因此在减少赌博造成的社会危害的同时，也提供一个安全的渠道避免人们转向非法赌博。