两部长提出要求 总理委派张志贤审核租住国有房产事宜

两名内阁部长就他们租住国有房地产一事，向李显龙总理要求进行独立审核，李总理已指示国务资政兼国家安全统筹部长张志贤领导并迅速完成审核，在国会7月复会前公布结果。

总理星期二（5月23日）傍晚约5时发声明说，内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生向他要求，由不是他们所执掌的政府部门和机构来独立审核此事。

总理上周已要求相关机构提呈报告，陈述事实。他也委派张志贤审核此事，核查租住过程是否遵循正规程序，以及有没有涉及不当行为。总理也要求张志贤迅速完成审核，在国会7月复会前公布结果。

总理强调：“为确保这个政府维持最高水平的诚信，必须这么做。”

革新党秘书长肯尼斯5月6日在个人网站发文，质疑两名部长租住国有产业的程序。对此，新加坡土地管理局5月13日发文告说，两个房地产的出租完全遵照当局的相关程序来执行，两名部长是通过竞标标得租约，投标价都高于参考租金（Guide Rent）。尚穆根2018年6月租下莱道路（Ridout Road）26号黑白洋房，维文在2019年10月租下莱道路31号产业。

尚穆根2018年6月租下莱道路26号黑白洋房，维文则是在2019年10月租下莱道路31号产业。两人都是通过竞标标得租约，投标价都高于参考租金。（卓祾祎摄）

总理发声明后，尚穆根和维文当晚都面对媒体，回应此事。尚穆根在接见选民活动前受访。他说，租住的是国有产业，民众有权提问。“我清楚自己做过的事。我遵守了条规。”

他透露他上周联系总理，提出希望政府就他租住国有产业一事进行独立审核，查看是否涉及不法行为。尚穆根当时在中亚进行正式访问，总理则在非洲访问。

尚穆根认为，不论涉及的是谁，都须要这种处理方式，确保体制运作的诚信。“我们不能任由部长诚信被质疑的事发酵，而不着手处理。”

他强调自己没什么可隐瞒的。“我们应该把事实摆出来，摆在国会和人民面前。这是维持信任的唯一途径。”

针对他为何主动向总理要求独立审核，尚穆根补充说：“我们对自己如何处事有信心。”

对于两名部长期租住国有产业，网上出现的一些质疑和指控，包括他们是否违例砍树、由土管局出资建造新的有盖停车区，以及租住过程是否涉及利益冲突等。尚穆根受询时批评这些指控“荒谬离谱”。但他紧接着强调，应该让负责审核的机构完成调查并汇报给总理。他现阶段不会多加置评，而是待事实出炉后再回应。

但他提出了一点，即他和维文租住的国有产业，在他们竞标前已空置数年。尚穆根说：“一旦人们了解了所有事实，就由他们自行判断吧。”

一些较严重的指控也影射此事可能违反部长行为准则。对此，尚穆根说：“我可以理解，如果没有完整的事实，一些人可能真的有合理的疑问。但已经有一些言论，远远超出了提问的范围。”

至于他会否针对这些言论提控，尚穆根说：“我认为现在最重要的是我们先把事实公之于众。”

对于媒体的其他提问，包括他曾向哪位资深内阁同事报备他在竞标国有产业，尚穆根说，他不是不想回答，但独立审核在进行中，他此时不宜多谈。

外交部长维文医生说，他很欣慰租住黑白洋房的事将得到审核，并在国会辩论前公布所有相关事实和结论。（黄贝盈摄）

维文受访时说，他对总理将对事件进行审核，并在国会辩论前公布所有相关事实和结论，感到欣慰。他没有接受媒体进一步提问。