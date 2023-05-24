大巴窑借贷公司火患案中案 男子涉偷6万元再放火

借贷公司失火揭案中案！男子涉破门行窃，偷走保险箱内的6万元再放火逃跑，星期三（5月24日）被控上庭。

《新明日报》日前报道，大巴窑中第185座组屋一楼的借贷公司在星期一（5月22日）清晨6时30分失火，店员透露店内有四台电脑被烧毁，店主也指起火原因不明。

原以为是简单的失火案，星期二（5月23日）警方发文告揭案中案，一名涉嫌破门行窃和恶作剧放火的32岁男子事后被捕。

文告指出，火势被扑灭后，店员发现里头的保险箱丢失了6万零535元，东陵警署警员透过实地调查、警方电眼和闭路电视画面，确认了嫌犯的身份。

当天落网 警起获万元

同一天，警方于维多利亚街逮捕嫌犯，并从他身上起获1万6700元的现金，全是以百元、50元和10元钞票组成。

警方也起获他在犯案时使用的工具和电子设备，涉案男子星期三（5月24日）早上以破门行窃和恶作剧放火的罪名被控上庭。

当局提醒所有业者在离开店面时，记得用质量好的锁头锁好大门、铁闸、窗户和其他出入口，也应该避免在店内储存巨额现金。

警方也建议业者安装防盗铃、行动感应器或是电眼来拍摄店面的出入口，也要定期检查确保它们可以使用。

完整报道，请翻阅2023年5月24日的《新明日报》。