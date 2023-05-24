手提电脑遗落私召车 司机索百元“保管费”

女教师申诉，手提电脑遗落在私召车上，联络上司机后愿意支付10元取回，怎料对方却狮子开大口，竟索取100元“保管费”，气煞报警。

张小姐（30岁，教师）绘述，星期一（5月22日）事发当天下午2时她搭乘私召车从巴耶利峇到碧山。她下车后才发现将手提电脑遗落在车上，于是立刻联系司机。岂料，司机竟向她要钱，称帮她保管手提电脑需要花费不少时间。

“我告诉司机愿意支付10元作为答谢，也可以配合前往司机方便的地点取回电脑。可是司机抱怨说‘10元太少’。”

她向司机说明，隔天早上必须用电脑进行教学，但司机不理会，反而打开电脑，向她描述储存的文件内容。

“电脑里有隐私信息，我对此感到不安。”

她两度致电司机，对方始终不愿告知他的所在位置，继而又称“我帮你保管昂贵的电脑，你应该付钱给我”，向她索取100元作为“谢礼”，她无奈报警。

TADA：公司调查后 当晚已将电脑送至警局

TADA受询时说，司机当日下午4时30分与公司联系，公司跟进调查后，已于当晚9时将电脑送至警局。

发言人呼吁乘客谨慎保管随身物品，下车时应再三检查，确保自身物品没有遗落车内。

TADA也建议司机将乘客遗落的物品送到最近的警局，或新民巷美景城（Midview City）的TADA总部，或者在乘客同意的情况下直接归还。

完整报道，请翻阅2023年5月24日的《新明日报》。