三年挪用近34万元 面包店前财务经理失信判监

伪造付款凭证及发票，骗上司签名开支票，面包店前财务经理三年内挪用公司超过33万元，用不义之财满足个人开销，被判坐牢26个月。

这名前财务经理是60岁的庄芝虹。她面对四项失信控状，星期三（5月24日）在国家法院承认其中两项，法官把余项纳入考量后，判她坐牢26个月。

根据案情，被告案发时是面包公爵（Duke Bakery）的财务经理，负责管理公司账目等财务事项。

2015年至2018年，被告多次伪造付款凭证及发票，制造付款给其他公司的假象，让公司董事经理（managing director）签名开支票。

董事经理对被告信任有加，往往不会多加过问就在支票上签名，过后更让被告处理支票。

被告取得签名支票后，会将支票兑现或存入自己的银行户头，并用这些不义之财用在个人开销上。主控官透露，被告在三年内前后挪用公司33万9730元公款。

被告同意分期付款把钱归还

2018年9月前后，面包公爵的管理层发现被告没把公款汇给付款凭证及发票上的公司。面对公司的质问时，被告还自圆其说，辩称自己在为公司“保管”资金，但纸包不住火，被告最终同意以分期付款的方式把钱归还。

被告于2018年9月11日交出首笔分期付款，至今已把挪用的所有款项还清。面包公爵董事于2018年9月18日报警。

控方说，被告身为财务经理，理应把公司的财务管理妥当，却滥用公司对她的信任，挪用大笔公款，干案时间更长达三年。控方建议法官判被告坐牢28个月至32个月以作警戒。

被告代表律师求情时说，被告是初犯，已经还清失信的款项，甚至因为清楚知道对公司造成了伤害，而主动做出超额赔偿，可见被告有悔意。

法官下判时说，被告不仅已归还全部失信款项，首笔款项还是在面控之前归还，法官把这两个因素纳入判刑考量后下调刑期，判被告入狱26个月。（人名译音）