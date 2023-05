志愿做牵马向导 与残障儿童同行

每逢星期四下午,李中华都会腾出时间,前往新加坡残疾人骑马协会当义工,让有发展障碍的孩童通过骑马收获快乐与信心。

五年多前,因萌生了想要帮助人的念头,李中华(商人,45岁)在朋友的介绍下,加入新加坡残疾人骑马协会(Riding For The Disabled Association Of Singapore,简称RDA)成为义工。

“我发现这个机构帮助的群体之一是肢体残障和患有心理问题的孩童,像是肌肉萎缩症、脑瘫、自闭症等。机构用马术治疗,通过骑马活动,帮助他们提高平衡感和注意力,同时增强自信心。身为人父,我希望世界上所有的孩子都开心与自信,因此决定加入义工团体。”

在骑马活动中,孩子们会坐在马背上,两侧各有一名义工照顾他们的安全,李中华则站在前方,负责牵马带路。他也会给马儿搓身体,并进行热身活动。义工团体会为他提供相关的培训课程。

作为牵马向导,李中华坦言这份职责并不简单,必须安抚好马的情绪,牵着它们一步步走,不能走太快或太慢,才能让小朋友有安全感。

“刚开始和马的磨合不够,曾经被马咬过两次,脚也被踩得淤青。”

骑马治疗每期大约三个月

李中华透露,每期治疗大约三个月左右,在这段时间内,他会和固定的马和固定的小朋友相处。

“有不少小朋友因为先天疾病,面对很大的精神压力,还因行动不便,必须坐轮椅。当他们在我们的引导下成功骑马,绽放出笑容时,我真的很高兴。每次骑马活动结束后,家长都会带着小朋友来与我击掌,令我很有满足感。”

他也说,有一段时间因公司事务特别繁忙,曾连续三个星期无法参与义工活动。那时他觉得怪怪的,像是心里缺了什么。为了让自己往后都能顺利出席,他决定每次都提前作出安排,空出每个星期四下午的时间来做这件事情。