志愿做牵马向导 与残障儿童同行

每逢星期四下午，李中华都会腾出时间，前往新加坡残疾人骑马协会当义工，让有发展障碍的孩童通过骑马收获快乐与信心。

五年多前，因萌生了想要帮助人的念头，李中华（商人，45岁）在朋友的介绍下，加入新加坡残疾人骑马协会（Riding For The Disabled Association Of Singapore，简称RDA）成为义工。

“我发现这个机构帮助的群体之一是肢体残障和患有心理问题的孩童，像是肌肉萎缩症、脑瘫、自闭症等。机构用马术治疗，通过骑马活动，帮助他们提高平衡感和注意力，同时增强自信心。身为人父，我希望世界上所有的孩子都开心与自信，因此决定加入义工团体。”

在骑马活动中，孩子们会坐在马背上，两侧各有一名义工照顾他们的安全，李中华则站在前方，负责牵马带路。他也会给马儿搓身体，并进行热身活动。义工团体会为他提供相关的培训课程。

作为牵马向导，李中华坦言这份职责并不简单，必须安抚好马的情绪，牵着它们一步步走，不能走太快或太慢，才能让小朋友有安全感。

“刚开始和马的磨合不够，曾经被马咬过两次，脚也被踩得淤青。”

骑马治疗每期大约三个月

李中华透露，每期治疗大约三个月左右，在这段时间内，他会和固定的马和固定的小朋友相处。

“有不少小朋友因为先天疾病，面对很大的精神压力，还因行动不便，必须坐轮椅。当他们在我们的引导下成功骑马，绽放出笑容时，我真的很高兴。每次骑马活动结束后，家长都会带着小朋友来与我击掌，令我很有满足感。”

他也说，有一段时间因公司事务特别繁忙，曾连续三个星期无法参与义工活动。那时他觉得怪怪的，像是心里缺了什么。为了让自己往后都能顺利出席，他决定每次都提前作出安排，空出每个星期四下午的时间来做这件事情。