《联合早报》数码作品获Telly Awards二银三铜

《联合早报》的优质原创数码作品再获国际认可，在第44届美国The Telly Awards评选中荣获二银三铜。

The Telly Awards是全球最大的视频和电视节目奖项，今年角逐奖项的作品有近1万3000个，是10年来最多的一次。

其中，《联合早报》制作的《世界大解说：首尔半地下房 阳光照不进的世界》，以及视频系列《生活家》双双斩获网络组银奖。

在《世界大解说：首尔半地下房 阳光照不进的世界》中，《联合早报》首尔通讯员姜贵瑛走入首尔江南区逸院洞的半地下房亲访两户人家，了解他们的居住环境与生存状况。作品夺得视频新闻组别银奖。

摘下可持续组别银奖的《生活家》系列聚焦岛国小人物的生活，看他们如何用自己热爱的方式，用心经营平凡但不单调的小日子，五集视频探讨的主题包括陶艺和微缩模型等。

记者深入诈骗集团大本营 揭露惊心动魄黑幕

另外，《柬埔寨诈骗“乐园”西港 受骗当诈骗者如何逃脱？》荣获网络（真实犯罪）组别铜奖。节目深入西港直击诈骗集团的大本营，也找到曾被囚禁在诈骗大本营的受骗者讲述真实经历，揭露惊心动魄的黑幕。

《我信故我在》系列在社交媒体视频（多元与包容）组别中脱颖而出，获得铜奖。这个在去年7月21日种族和谐日开始推出的视频系列，通过生活化视角讲述拜火教、耆那教和巴哈伊教等小众宗教的故事。

《一点就懂》系列则夺得社交媒体视频（文化与生活）组别铜奖。节目带观众认识身边人事物背后的隐藏知识，介绍本地制作的南非肉干、用黄豆清酿造的酒等，也解析人体工学椅是否真的有用、丑蔬菜如何变身咖啡馆美食等冷知识。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅说：“《联合早报》传统上是个纸媒，视频不是我们的强项。但是这几年同事们很努力地转型、尝试，今年在The Telly Awards中获得二银三铜，可说是小丰收。最令人兴奋的是，得奖作品全是内部制作，来自早报各组同事，包括新闻类和生活资讯类，参与的同事也横跨各组。这个成绩对于转型中的我们来说，是一股动力。”

早报今年庆祝100周年，我们希望‘百年如新’，在各平台和领域中都建立早报的独特风格，为支持我们的受众提供优质的内容。”

《联合早报》的数码作品连续五年夺得The Telly Awards奖项。2022年，讲述老店故事的视频系列《老店》以及聚焦新锐画家的《新画彩》荣获社交媒体视频组金奖，《最强配角》视频系列、“早报骑行私房路线”第一系列、互动新闻《奠基人足迹》以及《异国味·本地尝》视频系列则荣获银奖。