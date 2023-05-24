黄循财在东京与旅日国人欢聚

在日本访问的我国副总理兼财政部长黄循财，星期三（5月24日）在东京与250名旅日新加坡人欢聚。

黄循财入场时迎来全场掌声，很多人抢着站在他身边，排队与他合照。

新加坡留日学生会主席吴少棋等了一个多小时，终于轮到与副总理拍照。他告诉《联合早报》：“副总理对我们留学日本的情况很感兴趣，对于不少日本大学有认识。”

吴少棋目前就读于早稻田大学，他说：“越来越多新加坡年轻人喜欢日本，不仅仅是它的文化，还学习日语。我们在这里上学，最能亲身感受到新日两国有许多共同点，例如人口减少、老龄化等课题。我相信，新日能在这些课题上加强合作互补。”

日本政府数据显示，包括留日新加坡学生在内，旅居日本的新加坡人大约有3000人，大多集中在东京和大阪。据悉，晚宴名单里有从九州特地赶来参加宴会的新加坡人。

旅居日本12年的吴伟民，目前是一家投资公司的高管。他的妻子是日本人，他们带着两个孩子来参加聚会。他说：“新加坡有良好的投资环境，日资企业对投资新加坡很放心。近期，两国在房地产上的投资活跃。即便是日元贬值，日本人仍然乐于投资新加坡，对于在新加坡置产感到放心。新日两地政府不断推进两国企业的交流 ，也给两地企业带来更多商机。”

黄循财本月两次访日，上一次是出席13日在新潟县主办的七国（G7）财长会议。此次是出席日经集团举办的第28届亚洲未来论坛，在23日至27日对日本进行工作访问。

黄循财接受《日经新闻》采访时说，希望扩大与日本在能源、数码，以及人工智能等高端科技领域的合作。

黄循财星期四（25日）将在论坛上发表演说。今年论坛的主题是“发挥亚洲力量应对全球挑战”。