黄循财：新日两国可在氢能领域展开合作

在实现净零碳排的道路上，新加坡有意与日本就低碳解决方案合作，特别是在发展氢能国际标准和认证，以及开发氢气供应链方面。

出访日本东京的副总理兼财政部长黄循财，星期三（5月24日）造访日本千代田化工建设公司（Chiyoda Corporation）的子安（Koyasu）办公室及研发园区。

他之后在LinkedIn发文说，千代田和三菱（Mitsubishi）这两家公司都在我国开发氢气（hydrogen）供应链网络。他期待这些项目取得积极成果。

黄循财也说，新加坡和日本在迈向更绿色的电力领域方面都面对共同挑战，两国定能通过合作和学习彼此经验而受益。

配合此次访问，他接受《日经亚洲》书面采访时也提到，新加坡有意与日本在低碳解决方案方面进行合作。

“正因如此，我国支持日本的亚洲净零碳排共同体（Asia Zero Emissions Community）倡议，我们期待与日本在这个领域紧密合作。”

黄循财去年10月宣布推动全国氢气策略，预计到2050年，氢气能满足本地约一半能源需求。他此次访问，也特别提出新日两国可在氢能领域合作。

黄循财说，新日两国可合作为氢能的生产和贸易，发展目前仍缺乏的国际标准和认证。“我们也可以通过探索跨境试点和示范项目，发展氢气供应链。”

此外，日本和新加坡的研究机构和企业可以为整个氢价值链，探索可行性研究和科技试验台。

两国可在数码经济领域进一步合作

新日两国在数码经济领域也有合作空间。黄循财说：“我们可以通过制定个人数据保护的共同标准，以及推动安全且无缝的跨境数据流动来支持数码贸易。我们还可在智慧城市、5G网络、人工智能和其他数码服务进一步合作。”

他形容新日两国关系极佳，这份关系以频繁的高级别交流、牢固的经济合作和深厚的民间关系为基础。“在政治层面，我们继续有许多交流。在经济方面，我们的贸易和投资联系继续扩大。”

他说，我国欢迎更多日本企业，包括中小企业，以新加坡为基地在本区域扩展业务。

黄循财说，新加坡和日本也是多边机制中的亲密伙伴，两国都是《区域全面经济伙伴关系》（RCEP）、印太经济框架（IPEF）和《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的成员国。

黄循财星期四将在日经举办的第28届亚洲未来论坛上发表演说。论坛主题是“发挥亚洲力量应对全球挑战”。