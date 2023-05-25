地铁环线部分隧道地压上升 七站晚上将维修

地铁环线位于宝门廊和尼诰大道站之间的隧道出现地压上升迹象，陆路交通管理局为安全起见，将进行预防性维修。

陆交局星期三（5月24日）发文告说，从6月11日起至7月20日，多美歌、百胜、滨海中心、宝门廊、尼诰大道、滨海湾和海湾舫七个地铁站，每天晚上9时之后，只从一个月台提供列车服务。列车间隔时间将拉长，乘客的车程可能增加多达30分钟。

这意味着，晚上9时之后，从港湾站到体育场站的地铁服务照常运作，但列车抵达体育场站后，乘客若要前往尼诰大道、宝门廊、海湾舫和滨海湾站，就要转搭接驳列车B；若要前往滨海中心、百胜和多美歌，则要先转搭接驳列车B到宝门廊站，再转搭接驳列车A。

接驳列车（Shuttle train）A每15分钟一趟；接驳列车B每20分钟一趟。

6月16日至18日、24日、28日和29日，以及7月1日、2日、7日、8日和14日至16日的环线地铁运作不受影响。

文告提到，陆交局和公共交通业者是在例行检查中发现，宝门廊与尼诰大道站之间有一小部分隧道的地压加剧。陆交局经过评估后，确认对环线的列车运作不构成安全隐患。

尽管如此，陆交局仍会进行预防性维修和加固工程，包括为隧道圆环安装钢支架，确保隧道的长期安全。

全长近36公里的地铁环线自2009年5月分阶段通车，由SMRT经营。多美歌、百胜、滨海中心、宝门廊和尼诰大道是在2010年投入运作，海湾舫和滨海湾站则是在2012年启用。

受影响部分不是尼诰大道坍塌地段

据《联合早报》了解，上述受影响的隧道部分不是2004年尼诰大道坍塌的地段。

陆交局发言人受询时说，地压上升的隧道短过12公尺。陆交局和公交业者发现问题后，就在这部分安装了监测器材，全天候观察隧道的移动情况，确保维持在安全水平内。

发言人说，所有隧道都是用钢筋混凝土段组成。最初兴建隧道时，已将地势纳入隧道设计的考量中。此次添加钢板是额外的加固措施，以应对这个局部地压比预期高的情况。

“残余的地面沉降（residual ground settlement）是常见的事。施工后的一段时间内，还是会出现一些沉降。这也是为何我们尤其密切关注位于海泥填海土地的隧道，如环线隧道。”

其他地铁线隧道没问题

发言人说，由工程、轨道和基础设施专员组成的团队会定期检查所有隧道。目前没有在环线其他部分或其他地铁线的隧道发现同样问题。

为减少不便，陆交局建议乘客提前规划行程，以及改用其他地铁线或巴士服务。乘客可通过MyTransport应用或SMRT社交媒体平台查询更多详情。职员会在受影响的地铁站协助乘客。

维修时适逢学校假期 学生与公众认为影响不大

地铁环线进行预防性维修期间，其中一个将受影响的是百胜（Bras Basah）地铁站，因位于新加坡管理大学附近，平常人流量相当高。不过受访新大学生认为，工程正好碰上学校假期，因此并不会对他们有较大影响。

陆路交通管理局星期三（5月24日）发文告说，6月11日至7月20日，除了一些指定日期地铁运作不受影响外，多美歌、百胜、滨海中心、宝门廊、尼诰大道、滨海湾和海湾舫七个地铁站每天晚上9时之后，只从一个月台提供列车服务。这会导致列车间隔时间拉长，乘客的车程可能会增加多达30分钟。

《联合早报》记者星期三傍晚到位于百胜地铁站旁的新大，受访学生大多认为这段期间刚好是新大的学校假期，因此不太会受到地铁维修的影响。

刘峻齐（22岁，新大一年级）说，假期时不会有很多人返校，除了一些正在筹划新生活动的学生。这些学生通常也不会在学校待得太晚，晚上9时以后的地铁服务变化对这群学生而言，影响也不大。

“我和朋友都有参与筹划新生活动，但平时在这个时间都离开学校了。”

在离地铁站不远的百胜楼工作的文房四宝店“四宝斋”的员工谢风英（60岁）也认为，维修工程基本上对营业和民众不会有太大的影响。

“如果过了9点，影响不会太大……因为这边不是一个购物中心，晚上还在营业的店铺不多，不会有太多人来。”

她说，百胜楼多数店铺通常在傍晚6、7点就会收档了，而且靠近百胜地铁站附近也有其他公共交通可供选择，应该不会造成太大的不便。

“我们这边还有一个东西线，可以走过去武吉士搭东西线。”

多美歌站附近受影响较大

在百胜楼GAMO咖啡馆工作的咖啡师黛妮卡（25岁）却认为，工程也许会影响周围餐饮业的生意。

她说：“最近已经有很多餐饮店因各种原因受影响，现在加上公共交通的工程，环线又是公众使用的主要地铁线之一，这一定会影响出入饮食店的顾客。”

黛妮卡也说，下班的人也可能开始转向私召车服务，进而影响店内的销售。

她举例说：“如果我要避免乘搭拥挤的地铁，工作了一天，只想赶快回家，我会选择把钱花在私召车上，但这也表示我同时失去了购买一杯咖啡或一个可颂面包的能力。”

受访者也认为相比之下，多美歌地铁站会受到较大影响，因为它不仅是转换站，也靠近许多办公楼和购物中心。

吴翊菱（29岁，服务业者）说，多美歌还有南北和东北线，很多人会在这里转换路线，但影响程度应该不大。她解释，若是工作日，很多人晚上9时之前就会回家，但若是公共假期或周末，就可能有比较多人乘搭，也会有更多人迟回家。