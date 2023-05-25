餐馆开水收费再掀话题，前总检察长温长明报章投函指，他到餐馆用餐，侍应生拒绝提供自来水，反要他购买五元瓶装水，认为不合理。受访餐饮业者表示目前做法不一，有的指因成本上涨不得不收费。

前总检察长温长明日前于《海峡时报》投函透露他遇过的两次经历，日前和妻子在乌节路的餐馆用餐时，要求开水时被侍应生及其上级告知餐厅不提供自来水，而是得购买从意大利进口的五元瓶装水。他指对方说如果提供自来水，也就需为其他顾客这么做。他最后拒绝购买，不是因为价格，而是基于原则。他也指出，更早之前，妻子在星耀樟宜用餐，并为孙女要求温水时也不得要领。

他指出我国政府耗费大量资源，确保我国的自来水可以完全安全饮用。他也举例日本和英国的做法，表示在这些国家用餐时，餐馆会自动提供自来水。

其实，餐馆是否应提供免费开水这个话题并非第一次引发讨论，而记者询问多名业者发现，目前有为开水收费的餐馆，价格介于五角到一元不等。

针对这个情况，同乐集团总裁兼首席执行长周家萌受访时表示，集团旗下餐饮模式多样，茶水供应方式也不一。一般餐馆可让食客自取要多少开水，但较高端的餐馆则会让顾客选择是要纯净水（still water）或是气泡水（sparkling water），价格七元但可无限续杯。

“这样的做法完全是出于服务，不同的餐饮模式，我们会给予相应的用餐体验，顾客选择到我们的高级餐馆，我们提供的水也是上好的。若要求所有餐馆都一律提供免费自来水并不合理，也不是所有人都愿意喝自来水。”

位于国家美术馆顶楼的Smokes & Mirrors餐馆及酒吧负责人则表示，可让食客决定是要点纯净水或是气泡水（每瓶九元五角），但若顾客要求也会提供免费的自来水。

“我可以理解为什么一些餐馆或咖啡馆会收费，这是避免有的食客可能只点喝免费开水不点其他饮料，但却占用位子一整天，这让业者损失了可为其他更愿意消费的顾客服务的机会。”

平和日本料理餐馆老板吴其谙说，餐馆会为顾客提供免费的冷热开水及热绿茶，唯有冷绿茶因为需要特别抹茶粉冲泡，因此收费两元五角，但可无限续杯。

完整报道，请翻阅2023年5月25日的《新明日报》。