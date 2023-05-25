女佣遭雇主虐打 两同乡出手救人

两女佣救一女佣。遭雇主夫妇虐打却没手机可求救，印尼女佣在游乐场顾小雇主时，同乡问起脸伤并拍照放上网，另一名女佣看到贴文后报警救人。

这对雇主夫妇是妻子金燕（36岁，家庭主妇）和丈夫王成祥（47岁，海事与岸外工程公司老板），前者面对四项蓄意伤人以及一项动粗的罪行，后者则面对两项蓄意伤人罪。

他们不认罪，案件经审讯后，两人星期三（5月24日）被判罪成，展期至8月28日下判。

根据控方的结案陈词，现年31岁的印尼女佣鲁丁于2017年6月来新加坡，到两名被告家中工作。两名被告育有一名八岁的儿子和一名七岁的女儿。

隔年1月4日早上，金燕到巴刹买东西，吩咐鲁丁在游乐场看着女儿，同在游乐场的另一名印尼女佣见鲁丁脸上有伤便上前慰问。

一问之下，鲁丁才说被雇主打，而她因没有手机无法告诉中介，对方便帮她拍照放上脸书，并询问她中介的资料以及雇主的住址。

另一名印尼女佣看见脸书贴文后报警，警方同天晚上9时许上门，把鲁丁送去陈笃生医院验伤。

医生从鲁丁的身上验出七处伤势，包括脸颊、下巴、右耳等。

实际上，鲁丁开始工作约两个月就遭金燕呼巴掌。根据鲁丁的说辞，她当时因忘了擦干餐具而遭金燕掌掴。

接着，金燕打电话给中介，间中将手机拿给鲁丁让她跟中介聊。鲁丁原本要求回去中介公司，在中介的劝说下才继续留下来工作。（人名音译）

完整报道，请翻阅2023年5月25日的《新明日报》。