前特需学校副校长 换跑道为特需年长者服务

22年的职业生涯奉献给了学龄学生，特需学校前副校长赵必明（51岁），冠病疫情期间决定踏入全新领域，转行为特需乐龄者服务。

如今是基督教伸援智障人士协会（Christian Outreach to the Handicapped）经理的他说：“特需学生和特需年长者的需求其实有相似之处，他们都需要个人化的关怀和帮助。”

前年，即将步入半百的赵必明，眼看着年迈父母渐渐衰老，也感觉自己体力大不如前。他那时才感受到，人口急速老龄化会带来抵挡不住的银色海啸，特需群体和他们的看护者也会面临新的挑战。

他因此决定辞掉副校长一职，减薪加入乐龄活动中心当经理。为了提升自己，他同时也报读了为期一年的淡马锡理工学院老年学专业专科文凭（Specialist Diploma in Gerontology（Optimal Ageing Practice））课程。

那一年间，他得兼顾学业、家庭和全新工作环境。他每星期三晚上被课程占据，无法每晚与家人共用晚餐，或是在下班后帮孩子复习功课。

“我是一名丈夫、两个孩子的父亲，也是年迈父母的独生子，所以我们一家都做出了牺牲。”

赵必明还在这段期间患上了痛风，得靠着拐杖并忍着痛，才能勉强缓慢地行走。“以前不懂年长者过马路时有多吃力，亲自尝到苦楚后才感同身受，真正了解许多年长者所面临的问题，也提醒自己要更有耐心。”

2005年考取教育硕士学位的他，时隔近20年再次重返校园展开崭新的学习之旅。“我也想要为孩子树立榜样，告诉他们长大了还是可以继续学习。”

他认为，转换职业跑道其实无须畏惧，但学习新技能确实得付出心血。“起初的不适应、薪水减少等，可随着时间累积的专业知识和经验而改变。新的领域也可以让我们学习新的东西、遇到新的人，还能让年岁渐长的我们保持心态活跃。”