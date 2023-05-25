何时接任总理？黄循财：尚未决定

第四代领导班子领军人黄循财说，他可以在大选之前或之后接任总理，目前尚未决定，但即使是在大选之后接班，他也会在竞选中扮演关键角色。

副总理兼财政部长黄循财去年4月获推举为第四代领导班子之首，确定他为未来总理人选。他星期四（5月25日）出席第28届日经论坛“亚洲的未来”，主持人在问答环节询问，领导交接会在今年、明年或后年发生。

黄循财回答时打趣说，这大概是所有人最喜欢问的问题。他重申，全国大选是关键时间点，而来届大选最迟须在2025年举行。

黄循财也是人民行动党副秘书长。他说：“领导交接可以在大选之前，也可以在大选之后。这都是选项，我们还未决定。”

他进一步补充，如果是在大选之前接任总理，他会在选举中领导团队，为自己和团队寻求新加坡人的委托。

“如果是在大选之后交接，那么显然，（行动党秘书长）李显龙总理仍会领军，但我会在竞选中扮演关键角色。我们也会向选民清楚说明领导交接计划，当然前提是人民行动党能够赢得新加坡人的信任来治理国家。”

黄循财说，他目前有其他必须专注的事务。在国内，许多新加坡人关心经济、就业、生活费、住屋等领域。“我们正在全面检讨新加坡的社会政策，因此这占据了我大量时间。”

他也更多地接触世界各地的合作伙伴。本月内他便二度出访日本。

黄循财也说，他现在用更多时间来思考如何组织团队，不论是在行动党内或政府中。他说：“当然，我们必须在某个时间点考虑领导接班问题，但我认为也应关注这些其他更广泛的课题。”