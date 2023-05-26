黄循财：若过度去风险化 全球经济将更碎片化和脱钩

全球经济和多边贸易体系正面对保护主义升温的挑战。我国副总理兼财政部长黄循财说，国家与企业寻求“去风险化”可以理解，但如果按当前的情况持续下去，很难不影响到更广泛的经济互动。

若“去风险化”（de-risking）过了头，全球经济将越发碎片化和脱钩，当前全球外国直接投资流动已经越来越集中于地缘政治立场一致的国家。

在日本访问的黄循财星期四（5月25日）在第28届日经论坛“亚洲的未来”上发表演说，提到亚洲必须应对的全球大挑战之一是保护主义抬头，这正削弱多边贸易体系和全球经济。

全球外国直接投资流动 集中于地缘政治立场一致国家

他说，世界各国如今以国内事务和国家安全为优先，零和竞争在多个领域也成为常态。全球企业在地缘政治风险的考量之中重组，将供应链转移为在岸生产或近岸外包。

黄循财说，可以理解国家和企业为何寻求去风险或分散风险，没有人希望在原材料、关键零部件或科技上过度依赖单一供应源。“但很难看出，以目前的雄心和规模，去风险化如何能够只严格限制在少数‘战略’领域而不影响更广泛的经济互动。如果去风险化过了头，将招致反应和意料之外的后果。随着时间推移，最终结果会是全球经济进一步碎片化和脱钩。”

七国集团（G7）领导人上星期六（20日）在G7峰会联合公报中提出较温和的“去风险化”一词，强调无意与中国脱钩。

黄循财说，过去30年，亚洲国家从全球化带来的经济一体化中获益匪浅，围绕全球投资建设起各自的经济，让数百万人脱贫脱困。然而，全球外国直接投资流动如今越来越集中于地缘政治立场一致的国家，这是个重大变化。

他说：“支离破碎的全球经济，将使世界分裂成相互竞争的区域集团。贸易会减少，投资会减少，思想的传播也会减少——这些本是帮助我们经济进步的关键因素。所有这一切都将使亚洲的发展中国家更难与先进世界接轨。”

亚细安因此致力于维持更开放的经济合作，这意味着积极与亚洲以外的伙伴合作，并与新伙伴建立联系。亚细安也继续通过《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等各种经济安排，将亚洲各地与其他地区的伙伴联系起来。

与此同时，黄循财呼吁，必须继续强化多边机构，巩固以规则为基础的经济发展与合作秩序。

世贸组织是“关键机构” 以规则为本全球贸易体系难替代

他形容世界贸易组织（WTO）是“关键的机构”。“虽然在世贸组织之外达成的双边和区域协议可以是有助益的‘次佳’解决方案，但它们不能替代一个运作良好、以规则为基础的全球贸易体系。这个体系可以有效地处理涉及关税、保护主义工业政策、知识产权和争端解决等的课题。”

为恢复世贸组织的效率和维护它的规则，黄循财认为，必须设法使它的上诉机构正常运作。“否则，如果每个国家都认为它可自行决定国家安全考虑何时可凌驾于多边规则之上，我们最终会落入‘强权即公理’和弱肉强食的体系。”

其他国际金融架构包括世界银行、国际货币基金组织等也都须重振。他说，须要加强布雷顿森林（Bretton Woods）机制，扩大此体系的使命，以便更好地利用财政资源来资助全球公共产品。

亚洲是对抗全球变暖“主战场” 日本可与亚细安共促进绿色融资

黄循财在演说中提到的另一个全球大挑战是气候变化。他形容亚洲是对抗全球变暖的“主战场”，本区域的温室气体排放量约占世界的一半，其中很大部分来自发电；亚洲仍依赖化石燃料来发电，特别是煤炭。

他说，要解决这个问题不容易，因为亚洲仍有数百万人无法获得电力和干净的水源。要确保亚洲的能源转型有序且公正，未来30年每年须投入数万亿元。这单靠政府是无法负担的，必须找到方法让公共部门催化和吸引私人领域的资金。

在这场主要面向日本听众的演讲中，黄循财也提到，亚细安国家同本区域的相关伙伴共同促进和平与稳定、经济繁荣和实现更绿色的未来，欢迎日本在所有这些领域与亚细安合作和联系，双方的联系是深远且长期的。

黄循财也说，亚细安期待把与日本的关系提升为“全面战略伙伴关系”。日本作为绿色科技的领导者，可在东南亚可持续发展融资和绿色项目领域发挥关键的推动作用。