沈倾掞新书写下俄乌战争点滴

“俄乌战争刚爆发时，我领悟到安然无恙和保持神智清醒，要比粮食和水更为重要。神智不清醒，就不能意识到身体发出的饥渴信号。当无法看到下个日出变得愈加真实时，精神都得用在确保自己不发疯……”

经历在欧洲这场战火的新加坡前艺人沈倾掞（52岁），在处女作《入侵印象记》（Impressions of an Invasion）的最后篇章，情真意切地描述当时的惶恐心情。

这本用约九个月完成的英文个人回忆录，记载了他去年2月至3月在乌克兰首都基辅一个月的经历，星期四（5月25日）在地点保密的本地一个防空壕举行推介仪式。

沈倾掞说，此书描述防空壕的许多经历，选在防空壕推介新书很贴切。

“俄乌开战时，天天忙着逃命。逃难时难书写，多数是用手机拍照和录音做记录，比较方便。”

“生死不定时，脑海很多想法。到安全区后，才有稳定状态反思。本书的最后篇章经过沉淀写的，触动也最深。”

他坦言，有很多人都想知道俄乌战事，问了他好多问题，“出书其实是要解答这些问题”。

俄乌战争后，沈倾掞不时联系乌克兰驻新加坡大使泽连科（Kateryna Zelenko），两人已成为朋友，后者也出席推介会。

泽连科致辞时感激沈倾掞通过社媒和出书，向新加坡人传达真实信息。

她也赞赏沈倾掞的勇气，说战争爆发时，他大可到欧洲国家甚至飞回新加坡，享受安稳日子，他却选择留下当义工，与当地人一起对抗。

今年2月，沈倾掞单独回新处理新书出版细节，乌克兰籍医生妻子娜塔利亚（Natalia）目前在波兰。

下个月忙完新书宣传活动后，他将飞到波兰接手照顾四只宠物猫，让妻子回乌克兰行医。

“她催我回去，因病人等着她。我回去看猫，她去看病人。她很想念本地美食，提醒我到时买娘惹糕给她。”

沈倾掞说，妻子的外婆住奥德萨，房子底下有她外公手挖的防空壕。

“乌克兰的上一代会挖掘防空壕给下一代，新加坡人没办法给后代防空壕。我只能通过这本回忆录，把知识和经验留给下一代，让他们知道战争到底是怎么一回事。”

5月28日签书会在榜鹅水滨坊书店

去年6月，沈倾掞与朋友在新加坡注册非盈利组织“Ppabota”（乌克兰语为“正义”），旨在给乌克兰医院提供医疗设备和药物。

本书由名创国际发行，可在各大书店或上网amazon.sg购得，售价为23元3角5分（不含消费税）。沈倾掞将把部分新书售益捐给受战争影响的乌克兰医院。

5月28日（星期日）下午3时，沈倾掞将在榜鹅水滨坊（Waterway Point）的书店举行签书会。