“内裤男”疑住排水沟 惊动大批警察到场

排水沟出现可疑“内裤男”，惊动公众报警，30多名辜加警员以及制服警员到场搜寻超过五小时。

这起事故于星期四（5月25日）清晨7时许发生，地点是位于山景（Hillview）区的谦道（Hume Avenue）。

记者星期五（26日）早上走访时，附近居民透露说，星期四他看到大批警员到场，10多辆警车排成长龙，还有大约30名辜加警员和制服警员协助搜寻工作。

住附近的陈姓男居民（52岁，经理）透露，他星期四早上到附近搭巴士时，就看到警方封了路段，还有警员疏散民众，并禁止拍照。

“这一带一直都相对安静，此前也不曾看到有陌生人徘徊。”

有居民则指出，警方到场后就大面积封锁，用铁条将排水沟的铁盖撬起来后继续勘查。

居民看到水沟内抬出行李箱



知情的居民透露，据他们了解，晨运的公众发现排水沟内有灯光，过去查看时，才发现沟渠内有一名只穿着内裤的男子，从而揭发此事。

直到中午时分，居民看到工人从水沟中抬出两张椅子、床褥、一个黑色行李箱和一个棕色行李袋等物品，交由警方放进垃圾袋内带走。

据观察，排水沟距离地面大约两米，沟渠盖被掀开后，还有一道梯子可以让人爬下去，渠道内的宽度足以让三个人通行。

完整报道，请翻阅2023年5月26日的《新明日报》。