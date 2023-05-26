五年来代养十个孩子 给他们家的温暖

无血缘关系，却待如亲身骨肉，他们五年来为10个寄养孩子敞开家门，给孩子们家的温暖。

陈剑超（52岁，财务顾问）和林竹鎇（51岁，家庭主妇）自2018年起成为代养父母，前后共代养了10个孩子，现在有两个孩子寄养在他们家，其中一个已有五年之久。一些孩子属于短期寄养，几周或几个月后就会和他们告别，也有一些长达数个月。他们代养的孩子年龄各异，最小的只有三个月，也有十多岁的少年。

陈剑超（中）和林竹鎇（左）有一个女儿，一家三口经一年的深思熟虑后，在2018年成为代养家庭，至今已代养了10个孩子。（受访者提供）

夫妻俩有一个女儿，陈剑超起初提出想要代养孩子时，妻子和女儿都感到惊讶，对于让陌生人住进家里有些顾虑。不过，在进一步了解社会及家庭发展部的代养计划，也听了其他代养父母分享经验后，在考虑了一年后加入代养计划。

陈剑超回忆，年轻时做义工曾与小孩接触，看到他们成长，当中一些现在已经成家立业，心里满是欣慰。

“我觉得我也有出一份小小的力量来帮助他们，所以我代养的孩子长大后，也可以自己成家立业，我就觉得满足了。”

代养不同年龄的孩子各有挑战，三个月大的婴儿每两小时半就要喝奶、上了小学的孩子半夜常发噩梦哭闹....... 面对种种挑战，陈剑超和林竹鎇从没想过放弃，尽心尽力为孩子着想，希望他们能够在一个有爱的环境中成长。

林竹鎇说：“寄养的孩子在这里由我们照顾，可以安心学习，不会受人欺负。等到他们的亲生父母准备好接他们回去了，他们就可以团聚。”

他们也呼吁有兴趣代养的夫妻参加社会及家庭发展部所举办的交流会，与代养父母交流，了解这个计划。