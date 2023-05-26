日本漆子公司前高管涉内幕交易被判罚款10万元

日本漆子公司前高层把公司准备收购澳大利亚上市公司的内幕消息泄露给家人，抵触证券与期货法令，他认罪后被判罚款10万元，利用消息交易股票的妹妹与妹夫则分别被判罚款15万元。

被告的妹妹和妹夫也被治罪被告谢道福（62岁）与妹妹谢凤仪（59岁）、妹夫萧文良（63岁）各面对一项抵触证券与期货法令的控状。三人于星期五（5月26日）在国家法院被治罪。

这起内幕交易案发生于2019年4月份，当时谢道福在附属日本漆控股的立时管理公司（Nipsea Management Company Pte Ltd）担任企业计划与发展部的高级副总裁，负责管理日本漆的收购事项。