兀里区新组屋遮板图案被指像大麻叶

兀里区新组屋的遮阳板引起关注，因为上面的图案被指酷似大麻叶，当局因此设置看板，解释图案原型为枫叶。受访居民大多称并不在意，受访建筑师则认为，设计者应考虑可能涉及的敏感问题。

位于兀里区的Woodleigh Glen预购组屋项目竣工不到一年，居民陆续乔迁入住。不过，有居民和公众发现，这些新组屋的公共走廊上安装的遮阳板上有七片叶的图案，加上遮阳板通风孔使图案带有马赛克的效果，图案因此酷似毒品大麻的叶子，引起网上和居民的议论。

六个月前搬到第206B座组屋的王硕修（50岁，私召车司机）说：“其实我不太在意这些细节，我也蛮喜欢组屋区以自然作为题材的设计，但是如果这些叶子图案真的会引发争议，那么新加坡有这么多品种的植物，可以改用其他植物的叶子作图案。”

杨怡之（40岁，家庭主妇）也没怎么关注这些图案，但认为如果真的是大麻叶，确实不太合适。她说，遮阳板原本是黄色和灰色，直到两三周前，当局才把部分遮阳板上的叶子涂为橙色和红色，相信就是为了凸显图案是枫叶，而不是大麻叶。

林文杰（31岁，产品经理）说：“我也是看到居民群组中有人发出遮阳板照片，才注意到这件事。后来大家看到小区停车处那边设置了说明板，知道图案是日本枫叶后就不在意了。其实，最重要的是大家住得舒服，不用太在意组屋外的装饰。”

据称组屋所在地曾种有枫树

据记者观察，Woodleigh Glen停车处设置了看板，介绍兀里区的历史、区内组屋的设计元素，以及组屋的建设风格，其中也对遮阳板的设计做了解释。据看板信息，遮板上的图案是重叠的枫叶，为的是纪念组屋所在地曾经存在的阿尔卡夫湖公园，据说旧时这里曾有枫树。

对于有关争议，跨领域设计公司FARM的董事、建筑师谢楠权受访时说，他不熟悉有关图案背后的设计意图，但设计师可能没料到有人会在枫叶与大麻之间产生联想。

他说：“ 建筑物的图案非常明显，而且可能是永久的，因此设计师确实须对项目所在的环境和文化更加敏感。不过，完全禁用某个图案也是非常极端的，那应该由谁来决定什么主题是否合适？以一个国家而言，我们应在政府禁制之外，让公众在更开放的平台上进行讨论。”