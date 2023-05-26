报告：访新旅客比疫前更愿花钱体验

与其购买商品，旅客如今出国时更倾向花钱享受一个体验。今年首三个月到访我国的旅客，每月花在体验的金额比2019年冠病疫情前高约五六成，同期花在物品的费用增幅只介于4％至11％。

万事达卡经济研究所星期五（5月26日）发布了2023年旅游业趋势报告。

报告将“体验”定义为旅客在餐馆、娱乐休闲活动、赌场、夜店和酒吧等的花费。“物品”则指衣服、运动用品、化妆品、鞋子、电器和玩具等。

全球“体验”花费比疫前高65％ 物品开销增12％

研究所在文告中指出，截至今年3月，全球花在体验的金额比疫前高出了约65％，花在物品的开销增幅约12％。

报告数据显示，今年1月到访新加坡的旅客中，花在体验的金额同比2019年高了约51.4％，2月高了约62.4％，3月高了约60.7％；至于购买物品的花费，1月花费同比2019年增加了约3.6％，2月增加了约5.6％，3月增加了约10.6％。

万事达卡经济研究所亚太、中东和非洲首席经济师曼恩（David Mann）回复《联合早报》询问时说，疫情期间，零售业者包括奢侈品业者的全球表现都不错，中国情况也如此。这或许是因为旅客无法到巴黎或米兰等地购物，转而在本地消费。但这个趋势正在改变。

“来自体验的旅游收益更快复苏，是因为这正是人们在疫情期间无法做的事，没有办法出国亲自享受体验……餐饮是受益于跨境体验消费的一大领域。”

受经济环境影响 未来旅游与消费习惯或改变

但曼恩提到，随着供款增加，资产价格下滑，全球信贷收紧，可能影响消费和就业，进而导致今年剩余月份的旅游偏好和消费习惯改变。

根据新加坡旅游局的数据，今年4月的入境旅客达113万人次，比3月的102万人次增长约11%。印度尼西亚旅客最多，达22万零70人次，其次是马来西亚和印度，分别为9万8190和9万7030人次。

随着中国今年初重开边境，入境我国的中国旅客也稳健增加，4月达约9万零720人次，比3月的6万零890人次高了约49％。不过，今年4月来自中国的入境旅客仍只有2019年同期的30％。

曼恩说，由于中国有关当局优先重启国内航班，导致国际定期航班恢复得比较慢。中国出境旅客量的复苏很大程度取决于哪些航点的定期航班更快复航，以及可供预订的座位数量。

问及中国旅客何时会显著重返，曼恩认为，复苏会是渐进式，甚至会持续到2024年。中国旅客会前去旅游和消费的地点包括日本、香港、澳大利亚、新加坡、泰国和亚细安其他国家。

报告数据显示，今年3月，中国旅客到访新加坡时，花在物品、体验和奢侈品的金额分别是2019年同期的114.9％、150％和222％。

另外，商业旅游过去几年因远程办公和宏观经济不明朗，复苏步伐一直落在休闲旅游之后。不过，商业航班预订的复苏步伐如今和休闲旅游一致。今年的商业航班预订比去年多了约42％。

今年1月至3月间，亚太地区引领全球的商业旅游和娱乐相关消费的复苏，超越了北美和欧洲。