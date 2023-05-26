黄循财：中美日三角关系仍是本区域稳定支柱

当前各界聚焦中美关系，其实中国和日本作为亚洲两个最大经济体，对维持本区域稳定仍然非常重要。

我国副总理兼财政部长黄循财指出，中美日构成的三角关系传统上是本区域稳定的支柱，这个三角关系的重要性延续至今。不过，日本也明白与中国合作本身的意义，而不仅是从中美争霸的角度看问题。

黄循财星期五（5月26日）结束日本行后在东京接受新加坡媒体采访时，被问及中日关系在日本主持七国集团（G7）峰会后变得更紧张，新加坡和其他亚细安国家应如何应对这个情况。

对于《联合早报》记者的上述提问，黄循财说，讨论中日关系的重要性是正确的。“现在所有人都聚焦中美关系。但事实上，美国、中国和日本的三角关系一直是本区域稳定的三脚架（tripod），这个三角关系至今仍然很重要。”

他指出，中日双边关系复杂而相互交织，也有无法轻易化解的问题。不过，即使存在历史问题和其他未解课题，两国都明白互相合作的好处，而不希望对抗。

他也肯定日本外交部长林芳正近期访华是好迹象。“我们希望这将是更多高级别访问和交流的开始。”

林芳正今年4月1日到北京进行两天访问，与中国国务委员兼外长秦刚举行会谈。一些分析认为，这显示双方之间虽然矛盾不断增多，但日本仍寻求与中国维持稳定关系。

黄循财说：“日本体认和明白同中国接触的好处，而不只是通过中美争霸的视角去看待问题，这是好事，我相信中国也有同感。这是中日两国相互接触的良好基础。”

亚洲其他国家也希望中日关系良好

他进一步指出，亚洲其他国家也希望中日关系良好，并且会尽力支持中日之间在最大程度上互动。

中日关系一直处在时好时坏的循环。2022年8月，时任美国众议院议长佩洛西访台后，大陆进行围台军演，所发射的导弹有五枚落入日本专属经济区。

林芳正访华后隔月，G7峰会在广岛召开。峰会开始前，中国派出055型万吨级驱逐舰“拉萨号”率领舰队绕日航行。七国领袖则在峰会上采纳了合力打击“经济胁迫”的新倡议，虽不点名但显然剑指中国，令中国大为不满。

黄循财指出，正如他在日经论坛上所说，“去风险化”概念有自身的势头和动力，可能导致意料之外的后果。到最后，人们仍得在脱钩和多边主义之间做出抉择，而新加坡选择后者，要与志同道合的国家合作，加强以规则为基础的秩序和多边机制。

黄循财本月两度访日。他受访时肯定了日本这个上世纪60年代首个腾飞的亚洲经济体，在新加坡经济发展中扮演的重要角色。

“日本是‘雁行（Flying Geese）形态’的领军者，引领了工业化浪潮，让包括新加坡在内的新兴工业化经济体受益。时至今日，日本企业仍是横跨新加坡所有经济领域的关键支柱，为我国经济增长和发展贡献良多。”

雁行理论在上世纪60年代盛行，即认为东亚国家的经济发展，以日本为领头雁，其后为亚洲四小龙，再后是中国大陆与亚细安其他国家。

我国有意与日本在氢能领域合作

我国有意与日本在氢能领域进行合作。黄循财解释，不论是关于氢气的进口、运输或储存，各方都在摸索最佳方案。新日双方因此在这整个价值链中，有很大的空间参与研发、研究和试点项目。一些私企已着手进行，政府将协助推动。

谈及两国的民间往来，黄循财希望这层交流不仅限于休闲旅游，尤其是年轻人，应到彼此的国家交流、进修或经商。

今年是日本和亚细安建立友好合作关系50周年。黄循财形容，这是个重要的里程碑；日方有意巩固这个关系，新加坡对此表示支持，也期待与日方密切合作，使它在促进本区域稳定、和平与繁荣方面扮演更大的角色。