早报举办文学节暨城市阅读节 期待培育更多“文化高净值人士”

新加坡有多少高净值人士，近年一直是热门话题；这片土地有多少“文化高净值人士”则甚少人关注。

配合《联合早报》百年报庆，“第三届早报文学节”与转型后的“第一届城市阅读节”携手，除了将文学与阅读带给本地读者，更期待在推动本地人文景观方面发挥作用。

为期八天的早报文学节暨城市阅读节星期五（5月26日）于天猛公艺术基金会举行开幕式，邀请50多位海内外作家与合作伙伴共聚。

期待培育更多“文化高净值人士”

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲致辞时说，如今很多人都在谈不少高净值人士前来新加坡，但本地也应该有更多“文化高净值人士”。

她认为，对于发展文化景观，新加坡还可做更多。如果本地有更好的文化底蕴，新加坡人引以为荣的，就不仅是我国作为金融中心，以及科技创新方面的成就。

《联合早报》多年来举办文学节和阅读节，为推动本地人文及文化景观，贡献力量。

李慧玲受访时也说：“在早报庆祝百年报庆的时候，我们还坚持举办文学节和阅读节，是因为我们非常强调文化，强调人文，强调阅读，在我们日常生活的作用和重要性。”

新加坡与世界密切接轨，英文在本地是强势语言，旅居台湾的马华作家张贵兴也观察到，本地华文阅读风气欠佳。

他受访时说，文学节是一个非常珍贵的平台，希望它能把新加坡的华文阅读风气带动起来。

“希望活动能鼓励新加坡人在华文阅读方面多多努力一下，并且增加他们这一方面的兴趣。”

本地翻译家、小说家程异认为，新加坡的华文读者虽少，但非常积极热情，他很高兴与他们交流。

他希望更多人能通过文学节和阅读节认识到华文文学的美好，而自认华文程度有限的人，也可以通过翻译作品接触到这些华文文学创作。

本届文学节在天猛公艺术基金会、报业中心、Distrii办伴与Big Picture Theatre举办活动，邀请多位国内外作家、翻译家举办座谈，交流对话。

除了张贵兴和程异，其他作家包括台湾的甘耀明；中国文学夫妻档双雪涛与张悦然；财经作家吴晓波；青年作家、译者陈思安；马来西亚诗人李宗舜（黄昏星）；新加坡译者林琬绯；作家黄凯德、陈志锐、董农政、白全成、海凡、随庭、梁海彬，早报副刊《字食族》学生作者群及“阅阅一室”播客主持人张承尧。

在不同地点举办讲座与活动推广阅读

过去37年每年于6月学校假期举行的“新加坡书展”今年更名为“城市阅读节”，改以在不同地点通过讲座与活动推广阅读，取代多年来在定点办书展及讲座的模式。

本届阅读节的海内外作家阵容包括：台湾作家龙应台、陈文茜；中国作家雪漠；马来西亚历史学者廖文辉，以及本地作家叶孝忠、前报人林任君与剧场人林海燕。

百胜楼商联会配合城市阅读节举办“书展@百胜楼”，共有八家书商参与，合力推广本地阅读风气。百胜楼的一些商家也主办各自活动响应，如画展、讲座、亲子活动，以及各种优惠促销活动。

早报文学节暨城市阅读节举行至6月3日，公众可上网www.cityreading.sg了解详情和报名参加活动。所有讲座都可现场报名。