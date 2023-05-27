手机闹钟及时响 母女惊醒逃火劫

蔡厝港一四房式单位不知何故起火，庆幸手机闹钟大响，吵醒熟睡母女逃过一劫。九岁女儿吸入浓烟，但拒绝送院。

这起火患发生在星期五（5月26日）上午约10时，地点在蔡厝港吉丰弄（Keat Hong Close）第803A组屋四楼的单位。

记者事后走访失火单位，看到厨房的窗口因高温烧到破裂，连带影响楼上邻居的衣物也被烧毁或熏黑。

男屋主拉扎里（45岁，送货员）受访说，事发时仅有妻子和九岁的小女儿在家。当时两人在主卧房熟睡，虽事发时妻子半梦半睡中察觉异样，但直到手机闹铃声响后，她彻底惊醒，走出房外才惊见厨房失火。

“她有尝试拿灭火器灭火，但是一时紧张，根本不会操作，而且期间还发生爆裂巨响，只好带着女儿逃离火场。”

当时妻子急忙拨电通知他厨房失火，他惊慌失措地赶回家，发现没人受伤，算是不幸中的大幸。

“小女儿患有自闭症，是下午班的学生，当时她鼻孔处黑黑的，相信有吸入浓烟，之后也有民防部队前来协助，不过因我们都需要工作，她又需要陪伴，（火患发生后）还有很多事要处理，我们只能观察她的情况，无法陪她入院。庆幸孩子过后一切正常。”

民防部队在脸书贴文指到场后发现厨房失火，金文泰与武吉巴督消防局的民防人员用两支水枪灭火，单位内的其他地方也受到火势破坏。

贴文指事发时有两人在屋内，他们在民防部队抵达前已自行疏散，其中一人吸入浓烟，但拒绝送院。警方现场疏散约40名居民。失火的原因仍在调查中。

完整报道，请翻阅2023年5月27日的《新明日报》。