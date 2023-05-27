11岁童飞禽公园玩滑梯 扑地撞断两门牙

飞禽公园营运不到一个月就出事故，11岁男童被指上周末在游乐设施玩耍时跌断牙，吓坏大人与小孩。

事发后两天，当时与男童一起出行的陈女士，代友人在脸书发贴文揭露此事。

贴文指他们前往飞禽公园使用游乐设施时，其中一名孩子竟滑倒撞断牙齿，以一颗600元计算，预计需支付1200元来修复两颗牙齿。

陈女士受访时告诉《新明日报》，事情发生在5月20日，当时她带着3岁和8个月大的侄儿，以及友人翁女士和她11岁的儿子到飞禽公园内的嬉水设施玩。

当天下午约4时35分，翁女士的儿子在从较高的滑梯滑下来后，还没起身，突然被另一孩童从后撞上，导致他直接扑倒，脸部狠狠的摔在硬面的地上。

据她上载到社交媒体的照片显示，男童的2颗门牙被撞断，受损程度不一。

陈女士在贴文中提到，当时翁女士的儿子感到害怕与无助，之后前往牙科诊所检查时，牙医说孩子的两颗牙齿都伤到神经，现在只能等待进行根管治疗，而最早的预约时间是在6月。

此外，陈女士告诉记者，事发时飞禽公园的医务人员也到来了解，并建议他们即刻前往牙医诊所，以避免伤口受到感染。

她补充，当局在隔天向他们跟进情况，但无法保证是否能获得相关赔偿。

万态保育集团：调查中

针对此事，万态保育集团回复《新明日报》时说，工作人员在事发当天给予孩童及家属协助，并在隔天跟进他们的情况，保持联络。

“我们正在检讨顾客给予的反馈，并关注有关家庭提出的顾虑。我们严正看待此事，而为了能够彻底调查，我们已关闭游乐场，并交由相关专家进行审查。”

完整报道，请翻阅2023年5月27日的《新明日报》。