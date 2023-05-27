本地男子登顶珠峰失踪一周 妻子称搜救队已尽力

新加坡籍男子登上珠穆朗玛峰后失踪逾一周，他的妻子星期六（5月27日）发文称，尽管搜救团队尽了最大努力，至今仍无法找到丈夫。

《联合早报》日前报道，现年39岁的斯里尼瓦斯（Shrinivas Sainis，仲量联行执行董事）于5月19日攻顶珠峰与妻子通话后，就没了音讯。他从4月1日出发前往尼泊尔，原本预计在6月4日回返我国。

他的亲属之后在联署网站change.org发起请愿书，指斯里尼瓦斯疑出现冻疮和高原反应，因此下山时跟不上其他队员，在海拔8000米的位置失踪。搜救行动随即展开，外交部和新加坡驻新德里最高专员公署期间都与家属保持联系。

妻子在社媒发悼文

在斯里尼瓦斯失踪第九天，他的妻子索马（36岁，音乐人）星期六在Instagram发悼文写道：“他今年39岁，在他光辉且丰富的一生中，活得无畏充实。他探索了大海的深度，也攀登了地球最高处。现在，斯里（Shri）就在山上，他在那里感到十分自在。”

索马也感谢雪巴人（Sherpas）、亲友、外交部，以及仲量联行提供的帮助。

她指出，斯里尼瓦斯打算攀登珠峰后，再挑战同属喜马拉雅山脉的世界第四高峰洛子峰（海拔8516米）。如果能够实现，相信他将是东南亚少数完成这个壮举的登山者，也是创下纪录的首个新加坡籍印族。为了实现这个目标，斯里尼瓦斯兼顾工作之余，也专注、严谨且自律地训练。

索马最后写道：“在这困难的时期，我们恳请各界给予我们空间和隐私进行哀悼，随时间慢慢治愈。我们不会再回复媒体的问询。”