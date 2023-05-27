新生态人行通道三年后建成 可同时让人和动物使用

国家公园局将在武吉知马路上段建设一座可同时供行人与野生动物使用的生态人行通道（eco-pedestrian bridge），连接武吉知马自然保护区和武吉巴督自然公园，计划最迟在2026年底完工。

国家发展部长李智陞星期六（5月27日）于勿洛心动大厦主持第12届生物多元节，在副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰的见证下，宣布公园局将在武吉知马路上段建设一座新的生态人行通道。

研究显示2013年落成的武吉知马生态连道（Eco-link@BKE），成功恢复武吉知马自然保护区和中央集水区自然保护区之间的生态联系，为100多种动物提供了安全通道。为此，公园局决定建造新的生态人行通道，让野生动物在武吉知马自然保护区和武吉巴督自然公园之间也能自如地走动。

李智陞说，新的生态人行通道将会是一条高架的自然通道，方便行人和动物在武吉知马自然保护区和武吉巴督自然公园之间自由活动，因为这片绿地是1250多种植物和1800多种动物的家园。

生态人行通道也将加强武吉知马自然保护区与西部集水区之间的联通性，并且可以让行人和动物同时穿行。人行通道旁会种植大量树木，公众将行走在人行通道上，动物则会在沿着通道旁的树林中移动。这样可以最大限度地减少野生动物与车辆发生碰撞，确保野生动物和行人的安全。

动物探测系统完成升级 准确率近100％

公园局一直以来都在利用技术来监测和保护生物多样性。今年4月，沿旧汤申路上段的车行道动物检测系统完成了升级，可以探测和识别多达七种野生动物，包括穿山甲、野猪、长尾猕猴和果子狸等，准确率近100%。一旦发现动物，系统的警示器就会闪烁，提醒驾驶者开始减速。这个系统和警示器设备也将在今年内扩展到射靶场路（Rifle Range Road）。

今年2月起，公园局也在武吉班让和宏茂桥启用森林火灾检测系统，持续监测中央集水区自然保护区的2000多公顷树林。这有助于当局对林火作出快速反应，特别是在旱季，能够及时调配灭火所需的资源，并减少巡逻自然保护区的人手。

公园局也鼓励各个社区的自然爱好者参与新成立的大自然之友网络（Nature Kakis Network），一起将我国打造成“大自然里的城市”。大自然之友网络目前共有八个分会，包括文礼、武吉甘柏、玛丽蒙和白沙等地区。公园局为每个分会提供高达5000元的种子资金，以及通过培训和研讨会，例如分享自然保护、人类与野生动物、园艺等知识来支持网络的发展。

文礼大自然之友分会领袖黄思珮说，她在疫情期间开始通过接触大自然放松身心，去年5月加入大自然之友网络后，经常有机会跟社区的朋友一起去远足、观鸟及学习如何种菜等。“我们到裕廊湖花园远足时，公园局还安排专业向导，帮助大家更深入地了解本地的大自然和生物多样性。”

武吉知马生态连道迎来建成十周年

在武吉知马生态连道建成十周年之际，公园局的调查显示，生态连道有助于恢复两个自然保护区之间的生态联系，促进本地生物多样性的发展。

武吉知马生态连道在2013年建成，跨越武吉知马快速公路，连接自1986年起被快速公路分割的武吉知马自然保护区和中央集水区自然保护区。生态连道长62米，宽50米，上面种植了大量的本地树木和灌木，模拟自然树林环境，让动物、昆虫和鸟类能在两个树林中穿梭自如，成功扩大本地野生动物的栖息地和基因库。

根据国家公园局星期六（5月27日）发布的数据，2018年至2021年期间，武吉知马生态连道上记录的动物物种数量增加了31种，其中包括14种蝴蝶如蒙氏奎弄蝶（Dubious Bar Flitter）、13种鸟类如花彩拟啄木鸟、白眼褐鹎（Cream-vented Bulbul）、三种哺乳动物如喜鸣飞鼠（Horsfield’s Flying Squirrel）、蜂猴，以及一种爬行动物。截至2021年，生态连道上一共出现了100多种动物。

2022年，公园局完成生态概况剖析(Ecological Profiling Exercise，简称EPE)，研究了全岛绿地的生态概况，以能更好地了解和证实生态连通性的作用。通过研究结果，公园局识别出了主要栖息地之间的生态廊道，其中一条廊道便是从中央集水区以及武吉知马自然保护区连接到西部集水区。

另外，公园局自2014年以来一直都在追踪车辆与野生动物发生碰撞的意外事件。研究数据显示，由于武吉知马自然保护区和武吉巴督自然公园目前被公路分割，野生动物如野猪、穿山甲如果想移动到另一个树林时，就会在武吉知马路上段与车辆发生碰撞。

基于武吉知马生态连道在保护野生动物方面取得的成功，以及作为一系列调查的后续行动，公园局将在武吉知马路上段建设一座新的生态人行通道，将武吉巴督自然公园与武吉知马自然保护区连接起来，确保野生动物能安全和自由地移动，加强两个树林间的生态联系。