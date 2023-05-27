新加坡前进党：来届大选参选人数料与上届相当 陈清木也准备上阵

李庚洧

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更新 / 2023年5月28日 7:46 AM
发布 /
发布 / 2023年5月27日 11:26 PM
新加坡前进党星期六（5月27日）在总部召开记者会，秘书长梁文辉（左起）、主席陈清木医生和副主席潘群勤向媒体讲述前进党接下来的方向和定位。（海峡时报）
新加坡前进党星期六（5月27日）在总部召开记者会，秘书长梁文辉（左起）、主席陈清木医生和副主席潘群勤向媒体讲述前进党接下来的方向和定位。（海峡时报）

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新加坡前进党第三届中委将在新任秘书长梁文辉的带领下，把目标放在来届大选，预计派出与上届大选人数相当的候选人，并很有可能角逐回相同选区。前进党主席陈清木医生也表示，已为参选准备就绪。

新加坡前进党今年3月公布第三届中委名单，4月宣布非选区议员梁文辉接任秘书长。前进党星期六（5月27日）在总部召开记者会，梁文辉、主席陈清木和副主席潘群勤讲述了党今后的方向和定位。

梁文辉说，新中委的目标是为来届大选制定策略，当务之急是召集党员和志愿者走入基层，争取居民的支持。“对于获得选民的认可，前进党还有许多工作要做。”

他指出，中委正在讨论来届大选的候选人名单，预计派出的候选人会与上届大选相似，也“很有可能”出征上届大选角逐的选区。前进党会陆续公布更多计划。

在2020年大选，前进党是派出最多人参选的反对党，共有24人角逐西海岸、义顺、蔡厝港及丹戎巴葛四个集选区，以及杨厝港、丰加北、先驱、玛丽蒙和哥本峇鲁五个单选区。

来届大选最迟须在2025年举行，会否再度披甲上阵？陈清木说：“这要根据情况和形势而定。我总是说，只要还有我效劳之处，我就会在。我不会逃避，2025年是具有挑战性的（选举）。到目前为止，我依然为2025年做了非常充分的准备。”

潘群勤说，虽然选举策略不断改变，但前进党目前会把重点放在民生问题，如就业和住房问题，以及信息自由、多元化和社会安全网等。

前进党表示有兴趣加入反对党联盟，但目前还没有跟其他反对党洽谈。

有学者认为梁文辉在国会辩论时采用”对抗风格”（confrontational style）。对此，梁文辉说，“对抗性”取决于人们如何看待它，新加坡人可以自己判断。

他认为，每次追问部长要求一个明确的答案，并向议长要求说话的机会，是身为议员的基本职责。“你不可以在问了一个问题后，部长没有回答问题，你就坐下来。”

但他说，随着对国会程序更加了解，接下来他将以“优雅”（polished）的方式参与辩论。

陈清木也为梁文辉发声说，“对抗性”只是一种标签。“有时这不是对抗性，而是在尝试得到一个答案。”

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