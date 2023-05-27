新加坡前进党：来届大选参选人数料与上届相当 陈清木也准备上阵

新加坡前进党第三届中委将在新任秘书长梁文辉的带领下，把目标放在来届大选，预计派出与上届大选人数相当的候选人，并很有可能角逐回相同选区。前进党主席陈清木医生也表示，已为参选准备就绪。

新加坡前进党今年3月公布第三届中委名单，4月宣布非选区议员梁文辉接任秘书长。前进党星期六（5月27日）在总部召开记者会，梁文辉、主席陈清木和副主席潘群勤讲述了党今后的方向和定位。

梁文辉说，新中委的目标是为来届大选制定策略，当务之急是召集党员和志愿者走入基层，争取居民的支持。“对于获得选民的认可，前进党还有许多工作要做。”

他指出，中委正在讨论来届大选的候选人名单，预计派出的候选人会与上届大选相似，也“很有可能”出征上届大选角逐的选区。前进党会陆续公布更多计划。

在2020年大选，前进党是派出最多人参选的反对党，共有24人角逐西海岸、义顺、蔡厝港及丹戎巴葛四个集选区，以及杨厝港、丰加北、先驱、玛丽蒙和哥本峇鲁五个单选区。

来届大选最迟须在2025年举行，会否再度披甲上阵？陈清木说：“这要根据情况和形势而定。我总是说，只要还有我效劳之处，我就会在。我不会逃避，2025年是具有挑战性的（选举）。到目前为止，我依然为2025年做了非常充分的准备。”

潘群勤说，虽然选举策略不断改变，但前进党目前会把重点放在民生问题，如就业和住房问题，以及信息自由、多元化和社会安全网等。

前进党表示有兴趣加入反对党联盟，但目前还没有跟其他反对党洽谈。

有学者认为梁文辉在国会辩论时采用”对抗风格”（confrontational style）。对此，梁文辉说，“对抗性”取决于人们如何看待它，新加坡人可以自己判断。

他认为，每次追问部长要求一个明确的答案，并向议长要求说话的机会，是身为议员的基本职责。“你不可以在问了一个问题后，部长没有回答问题，你就坐下来。”

但他说，随着对国会程序更加了解，接下来他将以“优雅”（polished）的方式参与辩论。

陈清木也为梁文辉发声说，“对抗性”只是一种标签。“有时这不是对抗性，而是在尝试得到一个答案。”