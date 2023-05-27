金文泰泥泻处料7月完成加固

金文泰泥泻事故发生近九个月，工地斜坡加固工程已完成约50%，预计今年7月竣工。当局随后将着手修复更为靠近泥泻地点的乌鲁班丹河南岸地段，料今年12月全面重开这段公园连道。

坐落于金文泰6道和联邦西道的预购组屋项目Clementi NorthArc，建筑工地西边在2022年9月2日发生泥泻事故。事发时工地泥土倾泻冲倒挡土墙，造成公园连道断裂，部分泥石流入乌鲁班丹河道。

建屋发展局星期六（5月27日）说，冠病疫情导致原订于2022年中完工的Clementi NorthArc预购组屋项目延误九个月至12个月，六座组屋共1179个单位于去年12月至今年3月间才陆续竣工，包括三房式、四房式、五房式及多代同堂单位。

超过九成买家已领钥匙

截至5月17日，这个金文泰迄今最大的预购组屋项目1154个已售出的单位中，超过九成或1047个单位的买家已领取钥匙。

建设局曾在泥泻事故发生后对受影响地段发出停工令，但组屋大楼远离泥泻处，经评估大楼结构安全，因此能继续施工。为了确保新住户能早日迁入，建屋局与承包商决定优先建设组屋单位，如今只有部分公共区域还在施工，包括篮球场、食阁、超市和托儿所。

居民郑媲桦（36岁，家庭主妇）和叶伟靖（37岁，工程师）育有七岁和九岁的女儿。他们在2017年申购了项目的五房式单位，原以为最迟去年中能入住，便提早把后港组屋卖了，在女皇镇短租，也替女儿转校至新住处附近。

郑媲桦说，他们没料到工程会延误，导致接送孩子来回奔波，近来租金上涨也让他们吃不消。“我们后来寻求当局帮忙，要求提早搬进新家省却麻烦，去年12月终于拿到钥匙。”

她说，新住处的地板和门锁都不错，不必额外装修。在添置冷气机、风扇和其他家电后，她们在农历新年前已入住。泥泻事故离组屋较远，她不担心组屋的结构问题，日后一家人也会到公园连道骑行。“延误确实造成些许不便，希望当局可以尽可能缩短等候时间，尤其是对我们这些有子女的家庭。”

组屋的设计以蓝、绿色调为主，还融入各种自然元素，包括绿地、多层停车场顶楼的观景平台，以及空中花园等。

沈颖：须确保公园连道安全才重开

也是荷兰—武吉知马集选区议员的国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，星期六下午走访Clementi NorthArc时告诉媒体，泥泻事故没有对交屋进度造成额外影响，屋主基本上也没有对泥泻事故表示担忧。泥泻处斜坡的加固工程完成后，除了修复公园连道，也将在斜坡上建设篮球场和凉亭等设施。

沈颖说，建屋局一直跟屋主保持联系，希望提早拿钥匙的部分屋主也获当局妥善安排。针对公园连道，她说：“请居民再耐心等待，我们必须确保公园连道安全，一定要修好了才能够再让大家使用。”