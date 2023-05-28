女郎连偷两超市 遭店员追赶逮住

一早上连偷两家超市，26岁女郎在第二家行窃时被发现，超市职员追出店外将她捉住，警员到场逮捕。

偷窃事件发生于星期六（5月27日）早上9时许，地点是淡滨尼81街第829座组屋底层的福星超市和巨人超市。

《新明日报》记者星期六下午走访福星超市，员工吴先生（50岁）绘述，女郎星期六进入店里，先是问收银员皮蛋在哪里，然后在超市内举止鬼祟。

“所以她进入店后，我就提高警惕，加倍留意她的行径。”

他说，女郎拿了多样食品后到收银处结账，但他注意到对方的环保袋里还有两瓶约25元的韩国梅酒，于是待女郎走出超市，他才和同事确认女郎是否支付了两瓶梅酒的钱。

“发觉女郎没付钱，我就和两名同事向她追去。我不断叫她停下，但她依然继续跑。”

不过，吴先生和同事很快便成功逮住了女郎，其中一名同事立刻报警。

“当时女郎不断反抗，想要逃走。两名警员到场展开调查后，将她上手铐带走。”

据了解，女郎在福星超市行窃前，已经在附近的巨人超市偷走了多样食品。

巨人超市员工王先生（50多岁）告诉记者，有警员事后来通知，他们才得知店里的东西被偷。

“女郎偷走了两包冷冻鸡肉、两包猪肉碎和两个罐头香肠，总价值约28元。

警方受询时证实，10时15分接获通报后，逮捕了26岁女郎。调查在进行中。

完整报道，请翻阅2023年5月28日的《新明日报》。