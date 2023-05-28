前空少与医疗队“义”路同行14年

经常到医院探望祖母，发现有一组义工时常到病房与病患寒暄，前空少随口一问“我能成为一员吗？”，结果这一加入就当了14年的义工。

现年57岁的埃德蒙（Edmond Hoeden）曾当了25年的空少，目前处于半退休状态。

约14年前，他的祖母在樟宜综合医院接受治疗，他因此时常到医院探望和陪伴祖母，也发现有一组人穿梭在不同的病房，与病人聊天。

在好奇心的驱使下，埃德蒙询问护士这组人的身份，才得知原来他们是医院的义工。

这些义工的善举立即激起他的兴趣，他当时随口一问：“我能成为一员吗？”，结果不到五分钟，一名义工便邀他一同加入义工团队，为他讲解义工的义务和职责等，这就开启了他的义工之路。

埃德蒙起初抽出时间，帮忙筹备樟宜综合医院的公共论坛和活动，后来加入樟宜综合医院的老年日间医院，为住院的年长人士送上温暖。

他一般每三个月会接触同一个病患，每周一次到医院陪伴他们，其中有不少是失智症患者。

每次探访期间，埃德蒙都会慰问病患，并陪他们进行一些活动，包括简单的打麻将、玩纸牌、折纸和画画等，让病患能放松心情，同时促进他们的社交活动，帮助他们改善病情。

尽管有些老年患者不热衷于参加活动，但埃德蒙都尽其所能，用热情感化他们，顺利打破隔阂与他们打成一片。

“我记得有一名患上失智症的老妇，她起初显得很紧张，但只要提到儿子，她的心情就放松很多。我们见面几次后，她看到我这个熟悉的面孔在场，也比较愿意参与活动了。”

埃德蒙从义工活动中收获满满，他说：“投入时间做义工，可以在很多方面帮助别人，这让我感到很有动力，而且是一件有意义的事情。”