宗教场所用地不投标 改以定价抽签方式出售

宗教组织互相竞标，推高宗教场所用地价格。为避免地价持续上涨，政府不再以投标模式出售宗教场所用地，而是交由首席估价师定价，并以抽签方式把土地售给宗教组织。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期天（5月28日）出席新加坡佛教总会卫塞节庆祝活动致辞时说，不少宗教组织反映，竞标导致宗教场所用地的价格过去几年飙升。他们续租时须支付的溢价（premium）也以最新的投标价作为参考，租金进而上扬。

为解决这个问题，政府修订框架，宗教场所用地将从投标，改为定价抽签模式。

按照市价定价并根据位置和面积等属性调整

根据国家发展部的文告，在新框架下，宗教组织须支付的地价将交由首席估价师按照市价来定，并根据地皮的位置和面积等属性来调整。

唐振辉说，首席估价师在定价时，会参考那些未受竞标影响的宗教场所用地售价，因此价格预计会低于近期招标的地皮，续租溢价也会更低。

据建屋发展局的资料，在2019年，榜鹅两幅华人庙宇用地的得标价，按总楼面面积计算，分别达每平方米约2150元和2204元。

唐振辉说：“框架修订后，用地售价会更加明确，宗教组织可以在参与抽签前，知道价格是否在他们的预算内。这对资源没那么多、赢得竞标机会较低的宗教组织来说更公平。”

政府会在今年迟些时候，通过新框架推出宗教场所用地。到时，当局才会公布更多与价格相关的细节，目前还无法确定首席估价师的定价具体会低多少。

据建屋局网站，政府今年计划在三巴旺和榜鹅推出华人庙宇用地，以及在淡滨尼和盛港推出教堂用地。

每个组织获一次抽签机会 续租时无须抽签

在新框架下，宗教组织须先通过遴选，确定他们符合资格，如对相关土地存在实际需求、对社区作出积极贡献、有足够的本地资金等，才能进入抽签环节。每个宗教组织将获一次抽签机会，那些在过去五年未能成功购得地皮的组织将获额外抽签机会。宗教团体在续租时，无须抽签。

以往，宗教场所用地招标平均吸引一到10个宗教组织竞标。

为确保抽签机会公平地分配给所有宗教团体，那些在过去五年内购得新地，或在过去两年内续租的组织，不能参与抽签。在新框架公布前已向当局续租的宗教组织，抽签资格则不受影响。

回教堂用地不受新框架影响，它是按首席估价师得出的市价，直接转给集中协调兴建回教堂的新加坡回教理事会（MUIS）。

政府上一次修订宗教场所用地的招标框架是在2018年9月，但经调整后地价依然不断攀升，引起宗教组织的关切。为此，政府展开检讨工作，咨询各宗教组织以了解他们对框架的看法与用地需求。政府也在这期间建议租约即将到期的宗教团体选择短期租约，以便日后能在新框架下受惠。