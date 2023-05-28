登加近3000新组屋单位周二起可申购

建屋发展局将在来临的预购组屋销售活动中推出两个在登加新镇的项目，其中一个在英华学校（小学）的新址旁。

两个预购组屋项目共提供近3000个单位，等候时间预料不超过三年半。随着这批预购组屋开放给购屋者申购，七成计划建造的登加组屋已经在市场上推出。

国家发展部长李智陞日前透露，今年第二轮预购组屋销售活动将在下星期二（5月30日）展开，有五个项目约5500个组屋单位供申购。

建屋局星期天（28日）发出文告，公布更多有关即将推出的登加组屋的详情。小至二房式灵活单位，大至五房式单位，Parc Meadow @ Tengah和Plantation Verge项目分别提供约1980个和970个单位，屋主等候领取钥匙的时间预料分别为三年和三年半。

即将开放供申购的近3000个预购组屋单位中，有大约三分之一为五房式组屋。

Parc Meadow @ Tengah项目会是迄今在登加推出的最大型预购组屋项目。（建屋局提供构想图）

Parc Meadow @ Tengah项目会是迄今在登加推出的最大型预购组屋项目，有15座组屋，高12至13层。根据建屋局提供的地图，该项目毗邻英华学校（小学）新址和特殊教育学校，也靠近新的巴士转换站，相信对买家而言会是一大卖点。

这个项目坐落于园林区（Park District）内，在新镇的中心地区，邻近未来的中央公园、绿色连道和雨水花园等。中央公园占地约20公顷，面积相等于大约28个足球场。

Plantation Verge项目则坐落于田园区（Plantation District）内，有七座组屋，高14层至18层。项目旁有15米到20米宽的绿色步道，距离聚英小学新址也不远。

建屋局从登加地区上世纪50年代的乡村及农田获取灵感，将在田园区重点打造社区花园，让居民享受亲手耕种的乐趣。

建屋局的文告指出，登加会是一个自给自足的新镇，满足居民的日常需求。为方便居民，主要基础设施包括镇中心、体育中心、综合社区服务中心和医疗护理设施等，将沿着中央公园而建。各个邻里中心也将由交通网络，同小贩中心和民众俱乐部等公共设施连接起来。

裕廊区域线（Jurong Region Line）目前正在建造中，将穿行于登加新镇，地铁列车服务预计从2027年起分阶段启动。

按照计划，登加新镇总共会推出约3万个预购组屋单位，首个项目于2018年11月开放供申购。包括Parc Meadow @ Tengah和Plantation Verge项目在内，登加有超过2万1000个组屋单位经已推出，相等于拟议建造总数的七成左右。

建屋局说，虽然建筑工程进度受到冠病疫情影响，正在兴建的登加组屋项目中仍有超过七成的等候时间不到四年，其中有6200个单位的等候时间更是少于三年。