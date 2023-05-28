百人参与早报骑行 走一趟报业狮城文史路

早报骑行活动在雨过天晴后启程，前半段路途中，骑手们来到积水处，各显神通，玩得尽兴。（叶振忠摄）

《联合早报》副总编辑郭思满（中）为骑手们讲解《星洲日报》旧址日报大厦的历史。（叶振忠摄）

随着一声长长的喇叭声，骑行活动在上午8时由卫生部长王乙康（左三）挥旗开启，百名骑手浩浩荡荡地从起点出发。参与挥旗仪式的还包括《联合早报》总编辑吴新迪（左起）、华侨银行集团行政总裁黄碧娟、新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲，以及《联合早报》执行总编辑韩咏梅。（叶振忠摄）

百名骑手结伴参与早报主办的骑行活动，与家人和好友共享欢乐运动时光的同时，也了解报业和狮城文史。

配合100年报庆，由《联合早报》主办，华侨银行赞助的“早期报业与狮城文史之旅”骑行活动星期天（5月28日）迎来了百名参与者。

清晨的大雨不影响参与者聚集骑行的兴致，所幸雨不久便停了，活动在上午8时左右由主宾卫生部长王乙康挥旗开启。

骑行活动报名反响热烈，仅五天便满额，百名骑手浩浩荡荡与《联合早报》执行总编辑韩咏梅，以及早报团队一同踏上了解报业和狮城文史的旅途。

王乙康在骑行途中，于各个站点聆听早报讲解员的解说，了解本地报业的历史，并与其他参与者亲切互动、合影。

他受访时说：“这个骑脚踏车的活动非常有意义，经过了三站，我觉得早报历史悠久，值得大家，尤其是年轻人认识。”

与三名中学老友相约骑行的梁世明（62岁，窗帘设计师）说：“我们是早报的读者，都喜欢骑车，又对历史感兴趣，就来参加这个有意义的活动。”

韩咏梅受访时说，最初筹备活动时，对活动的安全开展还有一些顾虑。“但是看到参与的读者都很踊跃，也很热心，在骑行途中都互相扶持，我觉得很难得。”

她还幽默地提到，很感谢天公作美，让活动得以圆满进行。“及时雨，有时还不如及时停；说明这个活动是有福气的。”

“纵贯线”与壁画人物互动 赢得沿途摄影大赛冠军

早报也在活动现场举办团队沿途摄影大赛，最终由“纵贯线”四人组拔得头筹，每人各获一只智能手表作为奖品。

这个由漫画爱好者组成的四人组，与骑行途中正在洗衣服的壁画人物虚实互动，既活泼可爱，又充满巧思创意。

四人组成员之一的赖俊铭（43岁，公务员）说：“获奖是意外的惊喜，但是我觉得活动筹备得很用心，每站的解说员都做足了功课。”

李心灵（48岁，工程经理）和丈夫，以及两个上中学的儿子王昊伦（15岁）和王储瑜 （17岁）一同参加骑行。

她出发前说：“这是一个难得的亲子活动，让刚放假的孩子可以和我们一起一边骑行，一边学习历史知识。”

完成骑行后，他们一家四口围坐一起分享见闻。王储瑜告诉记者：“我是第一次和这么多人一起骑车，氛围真的很好，而且我发现有些地方我来过，但是都没注意背后的故事，今天收获很多。”

与三个好友一起骑行的杨凯淇（32岁，市场营销经理）说：“虽然有些路段比较难骑，但是知道了很多以前不曾留心过的历史小趣闻，不虚此行。”