百胜楼书展开幕 精彩活动飘书香

为期10天的“书展@百胜楼”星期天（5月28日）正式开幕，将举行至6月4日。

百胜楼商联会配合首届城市阅读节举办的书展正式开幕。为吸引更多人潮，参展的书商今年引进更多种类的新书，主办方也在书展期间举办各类适合成人和儿童参加的活动。

为期10天的“书展@百胜楼”星期天（5月28日）正式开幕，将举行至6月4日。公众可在上午11时至晚上7时到百胜楼参观。参展的书商包括友谊书斋、友联书局、玲子传媒、焦点出版社、亚太图书、季风带马来西亚、永新书局和Fables书局。

友联书局图书部经理陆冠豪受访时介绍，为配合不同顾客群的喜好，他们今年引进的新书种类比去年多逾50%。这些书籍包括畅销作家的新书，以及较实用的保健类、社科人文和财经企管类的书籍。

据陆冠豪观察，有在本届城市阅读节举办讲座的作家如龙应台、陈文茜和张贵兴等的新书，一般较受访客欢迎。

友联书局董事经理马晓敏说，百胜楼书展目前的人潮比去年少超过一半。“我觉得由百胜楼商家和城市阅读节各自主办的活动都挺好的，但可能因为这些活动分不同地点举行，分散了人潮……不过，大家还是为书展付出很多努力，我希望随着学校假期的开始，更多家长能带小孩来逛书展。我们也会在书摊摆放畅销的新书，吸引访客到我们的门市。”

友谊书斋店长蔡欣邑说，书店配合书展引进约400种新书，包括中国作家王蒙的《霞满天》、台湾前考试院院长关中的《美国霸权的衰退和堕落》等。

谈及书商自发主办书展的意义，蔡欣邑说：“这类一年一度的书展可以把大家团结起来，发挥合作的力量。毕竟现在书店越来越少，书商更应该团结、互相帮忙，集思广益让书店业发展得越来越好，从而推动阅读的风气，并为百胜楼注入活力。”

不少公众趁着周末，前往书展购买好书。黄毓玫（61岁，退休者）爱收藏实体书，平时也喜欢阅读历史、文学和人物传记类的书，因此星期天特地到书展挑选，最后收获了七本这类主题的书。

“虽然今年书展的规模比往年小，但我认为在书城举办书展很有意义。我年轻时经常来书城买书和文具，这里是充满回忆的地方。 ”

中区市长潘丽萍星期天下午为百胜楼书展主持开幕仪式。她致辞时说，百胜楼除了有特别的书店，售卖音乐器材的业者和多家艺术画廊也在近几年入驻。她认为百胜楼是重要的文化资产，因此除了希望人们把良好的阅读习惯传承下去，也能继续支持百胜楼的业者，并保留那里的文化和艺术气息，不要让这个地方被遗忘。

举办儿童书中人物绘画比赛 《点智慧》讲座签书会

除了书展，主办方也会在书展期间为访客举办精彩的活动。南洋理工大学孔子学院水墨画课程导师卓志豪星期天就在场，为儿童举办“一本小朋友最喜欢的书”绘画比赛，让他们用水墨画出喜欢的书中人物。

《点智慧》主编、《新明日报》总编辑朱志伟与《点智慧漫画》作者梁铭恩，也在当天为《星云大师点智慧13》和《点智慧漫画7》举办讲座和签书会，与访客分享他们与已故星云大师的一段缘。

本地建筑与城市历史学者赖启健博士将于6月3日中午12时举办讲座，介绍本地先驱漫画家张洋及其作品《消失了的过街小贩》。

公众可上网cityreading.sg/programmes/查询百胜楼书展的活动。