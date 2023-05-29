傅氏公会83周年庆典 搬演始祖傅说传奇

新加坡傅氏公会庆祝成立83周年，把3000多年前傅氏始祖傅说的传奇故事搬上晚宴舞台，通过音乐、舞蹈、朗诵、书法，让傅氏族人了解被尊称为华夏第一相的老祖宗，作为思想家、政治家、军事家和建筑家的事迹。

傅氏公会是在5月26日于新加坡博览中心举行“傅氏公会83周年庆典暨傅说3358圣诞”，请来近800名嘉宾同欢共庆。今年初出任傅氏公会会长的傅宝联（65岁）决定趁此庆典，与非物质文化遗产促进会携手打造“人性与良知—傅说传奇之夜”，讲述傅说这位殷商历史人物的故事与哲学思想，缅怀先贤圣哲。

傅说（公元前1335-1246）生活的年代比孔子早800年，是殷商时期武丁王的名相重臣，被武丁尊为“圣人”，也被后人称为“相圣”，更是傅姓子孙的始祖。傅宝联多年前已在追溯和探索傅说的历史，并在2021年5月与孔子学院前院长许福吉博士（62岁）一同设立全球第一所相圣学院。