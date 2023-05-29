哈莉玛宣布不参选 总统选战要开跑了？

哈莉玛总统5月29日宣布不寻求连任，将在2023年9月13日卸任。

六年前，她在我国首场为特定族群保留的总统选举中，作为唯一合格候选人，在没有对手的情况下当选第八任总统，也是首名女总统。今年总统选举开放给所有族群角逐，战鼓还未敲响，已风声四起。

根据总统选举法令，总统选举最早可在现任总统任期结束前的三个月举行，意味着选举程序可能在6月中就启动。总统选举要开打了吗？投票日预计落在哪一天？准候选人又须符合什么条件？

选举程序预计最早6月13日启动

2011年和2017年总统选举中，选举局在总统任期结束前的三个月启动选举程序。如果做法不变，有意参选者预计最早可从6月13日起索取资格证书和族群声明书。

但不要以为守在选举局外就能知道谁有意参选。有意参选者除了亲自索取表格，也可从选举局网址下载表格。

一般上，启动选举程序后，李显龙总理会指示选举注册官着手修订选民册。被除名的公众可在选举局宣布选民册供查阅后，携带身份证件去重新登记为选民，以便在来临选举投票。一旦颁布选举令状，将停止接受重新登记申请。2017年总统选举中，从启动选举程序到完成修订选民册，隔了两个月。

选民册修订后，就等着李总理颁布选举令状，并公布提名日和投票日日期。

本届总统选举将首次允许旅居海外的新加坡人通过邮寄选票投票，以及让疗养院住户在院内投票。

选举何时举行？

投票日推测①——8月26日

我国1991年实行民选总统制以来，历届总统选举的投票日都落在星期六。

连续四届总统选举（1993年、1999年、2005年和2011年）的投票日也都定在8月27日或28日。

照这么推算，本届总统选举可能将投票日定在8月26日（星期六）。

投票日推测②——9月9日

然而，竞选活动在8月展开，通常会与国庆日和国庆庆祝活动同时进行。

为错开竞选活动和国庆庆祝活动，政府2017年修订总统选举法案之际，宣布将那年的民选总统选举挪后至9月。

时任总统陈庆炎博士的任期虽在8月31日结束，但总统选举令状直到8月28日才颁布，定9月13日为提名日、23日为投票日。陈庆炎卸任后，由时任总统顾问理事会主席比莱担任代总统，直到哈莉玛就职。

今年的9月学校假期落在9月2日至10日。考虑到许多家庭会趁着学校假期带孩子出国旅行，投票日预计不会定在9月2日，也就是假期刚开始时，而更可能定在9月9日，让新加坡人可以旅游回国后投票。

选举预计不会在F1赛事期间举行。

总统选举最迟可在现任总统任期结束后的一个月举行，即10月13日。

成为国家元首的门槛

我国民选总统制对参选人资格有非常严格的要求。

主管公共服务的教育部长陈振声今年5月10日书面答复国会询问时说，目前约有50个公共服务职位可能符合参选总统资格。超过1200家企业的股东权益超过5亿元，曾担任这些企业最高执行职位的人士也可能符合参选资格。

参选总统资格要求

年满45岁

名字在选民册上的新加坡公民

在新加坡居住至少10年

不曾触犯宪法第45条（如被剥夺议员资格）

提名日当天不可拥有任何政党党籍

经总统选举委员会鉴定，满足公共或私人领域的参选要求，并且任职期应在选举令状颁布倒算20年的合格年限内

必须让总统选举委员会相信，他为人正直且品格和声誉良好

曾任公职者

须担任以下职位至少三年

1、部长、大法官、国会议长、总检察长、公共服务委员会主席、审计长、主计长或常任秘书

2、中央公积金局、建屋发展局、金融管理局、裕廊集团、新加坡政府投资公司或淡马锡控股的最高执行职位

若来自私企者

须担任私企最高执行职位至少三年，且担任首席执行官的最近三年里，公司年均股东权益要超过5亿元

公司在他担任最高执行职位期间必须是净盈利，公司在他卸任后三年内也不能清盘或破产

宪法也赋予总统选举委员会酌情权，可允许经验和能力相当，并能够有效行使总统职权的人参选。

李显扬可能参选吗？

建国总理李光耀次子李显扬今年3月接受彭博社电访时说会考虑竞选总统。他1995年至2007年担任新电信集团总裁，似乎符合私企候选人的条件。然而，他与妻子林学芬涉嫌在有关李光耀遗嘱事件的司法程序中做假口供，两人在警方调查期间潜逃出境。

李显扬3月7日也在脸书发文暗示，只要调查仍在进行，自己不会返回新加坡。他提到患有罕见脑部疾病的姐姐李玮玲“情况非常不好”，而他不太可能再见到姐姐。目前看来，李显扬不太可能回国参选总统。

传闻将参选的还有几位前部长，但他们都相继表明没有参选意愿，包括目前担任新报业媒体信托主席的许文远、前总理公署部长林文兴和前外交部长杨荣文。

私人领域方面，浮出台面的名字有星展银行主席佘林发和悦榕控股执行主席何光平。然而，佘林发3月底接受彭博社访问说，有关他计划竞选总统的传闻是“无稽之谈”（wild rumours），何光平同月电邮答复《联合早报》也说无意参选。

总统不只是掌管“第二把钥匙”

新加坡采用三权分立制，即立法（Legislature）、行政（Executive）和司法（Judiciary）。立法机关制定国家法律、行政机关负责执行法律、司法机关则通过法院对法律进行解释。三权独立运行且相互制约。

民选总统属于立法机关，但多数人只知道总统掌握国库“第二把钥匙”，并能够在一些情况下行使否决权。实际上，总统的职能远不止这些。

回顾哈莉玛任期

“同心同行”（Do Good Do Together）是哈莉玛2017年竞选总统的标语，她在任内积极支持各项慈善事业，也号召社会关注体障者就业与教育、低收入和年长员工就业与薪金，以及女性权益等社会课题。

碰上前所未有的疫情，她三次签字批准政府动用储备金，挽救生命和维持国民生计。

作为我国“首要外交官”，哈莉玛也接待过许多外国领导人，她本身更是出访过马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾、泰国、越南、中国、日本、韩国、英国、德国、科威特、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等国，扩大和深化新加坡同其他国家的关系。

让我们回顾她六年任期的一些亮点：