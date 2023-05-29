超市老板看电眼查兼职工 揭女员工或窃逾10万元

为逮偷80元的兼职工，邻里超市老板查看电眼，结果发现工作六年的女员工也监守自盗，估计多年来可能被偷10来万元。

经营邻里超市Angel Supermart负责人陈文发（43岁）星期天（5月28日）在脸书贴文，指一名女兼职工在店里偷东西。

陈文发接受《新明日报》的访问时说，该名53岁女兼职工在位于宏茂桥八道第631座组屋楼下的超市分店当收银员，他是在例行检查电眼画面时，偶然发现对方偷东西。

据他所知，女兼职工为顾客结账时，不会输入资料，而是直接收钱，以这样的方式偷了80元左右，事后已被逮捕。令他意料不到的是，他在翻查电眼画面记录时，恰好看到一名工作多年的46岁女员工行径可疑，进而发现对方多次偷走收银机里的钱。

陈文发透露，女员工自2017年起就在超市当收银员，已是资深员工。

后来，他拿着电眼画面与女员工对质，对方才坦白自己过去的一个月，每天都偷钱。

“她每周工作六天，我们估计，她大概每次都偷走100元至150元。我不知道她几时开始偷的，但最糟糕的情况，可能偷走的钱或有10到15万元。”

针对两起案件，警方受询时证实接获报案。调查进行中。

完整报道，请翻阅2023年5月29日的《新明日报》。