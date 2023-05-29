住宿业工资增幅去年达9.7％居冠

各行各业逐渐走出冠病疫情阴影，带动本地经济复苏和工资上涨。相比2021年，去年所有领域都取得较高的工资增长，但增幅因行业而异。其中以住宿业工资增幅达9.7％居冠，其次是金融服务（9.0％）及房地产服务（8.6％）。

人力部星期一（5月29日）发表的《2022年工资报告》数据显示，住宿业的工资涨幅最高（9.7％），零售贸易则是6.7％。在旅游需求强劲复苏之下，处在这领域的企业，选择提高薪水以吸引和留住人才。

住宿业包括提供短暂住宿的酒店业者，以及为学生、雇员提供住宿的宿舍业者。遭冠病疫情重击的酒店业正稳步复苏，拥有超过160家酒店会员的新加坡酒店协会的执行董事邢紫薇受访时说，酒店行业正增聘人才，今年工资上升趋势会持续。

酒店业为转型也增聘新兴岗位人才

随着政府预计明年旅客人数将恢复到疫前水平，酒店业会迎来更多新人入行。邢紫薇说，协会会员也正根据新推出的行业工作转型指南，招聘新兴的工作岗位人才，包括负责创新、永续发展及提高住客体验的雇员。

至于外向型领域，工资增长同样强劲，加薪幅度较高的领域有金融服务（9.0％）、资讯通信（7.7％）及专业服务（7.6％）。制造和批发贸易行业的企业也为雇员提高工资，但因全球供应链受干扰及相关贸易活动疲软，这些行业的涨幅较小，分别是5.7％及5.8％。

我国去年的整体通胀率高达6.1％，比2021年的2.3％高出不少。人力部文告指虽然受到高通胀影响，但实际工资仍取得正增长。根据今年首季对2023年预期薪资的调查，与去年12月相比，今年3月有近四成雇主有意为雇员加薪，增幅超过10个百分点。

各层级雇员加薪幅度都比前年和疫前高

2022年工资报告数据显示，不同级别的雇员加薪幅度也有所差别，初级管理层去年加薪7.4％；在招聘、解雇、升迁和人力资源方面有决策权的高级管理层，工资涨幅则有6.7％；非管理层或执行级别的雇员增幅最低，为5.8％。这三组雇员的加薪幅度，都比2021年介于3.5％至4.5％的比率来得高，也比疫前2019年的数据高。

雇有30名员工的韩国净水器品牌Ruhens今年销售情况良好。公司营销经理柯俐君（30岁）受访时透露，公司今年给员工加薪的幅度介于5％至30％，视员工的表现而定。

她指出，表现优异的员工有机会获得更高加薪，公司也为销售人员另设花红。此外，为了进一步提振士气，表现好的员工也可获得出国旅游作为奖励。