沈颖：转售市场助体现组屋真正价值

针对取消组屋转售机制是否能避免组屋价格水涨船高，国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖说，转售组屋市场还是有存在的必要，有助体现组屋的真正价值，同时也给予屋主生活保障。

沈颖星期一（5月29日）出席民情联系组（REACH）与《新明日报》联办的《好好谈一谈之住屋大件事》对话会，连同凯度公共政策咨询新加坡（Kantar Public Singapore）政策发展、评估与数据分析主管梁振雄博士、资深艺人林茹萍及105名现场观众，共同探讨政府组屋、社区生活等课题。

一名与会者建议，政府应取消转售组屋市场，那些有意卖房的屋主可以将单位卖回给建屋发展局，售价则交由估价师来决定。

沈颖说，转售组屋市场对公众来说利大于弊，同时，必须有这一市场的存在，才能体现出组屋的真正价值。因估价师一般会依据近期转售的组屋交易来估价，若取消公开转售市场，估价师便无从下手为组屋定价。

组屋不仅为居住 也为屋主提供生活保障

她说，转售组屋市场也反映了新加坡的整体经济。在经济好、人民收入提高和购买力增强的情况下，房价就会上扬，体现出组屋的价值。组屋不仅作为居住用途，也为屋主提供生活保障，这对年长者和退休人士来说尤为重要。

“一些退休人士和低收入的屋主，即使没有收入或薪资不高，也能享受我国经济增长的果实。例如，他们有套现、大屋换小屋的选项，也能考虑屋契回购、出租房子等。”

其他对话会参与者提出的购屋建议包括，为首次购屋者提供更多援助如津贴，协助他们购买第一套房；把最低居住年限从目前的五年延长到10年，避免买家的投机心态；考虑降低单身者购屋年龄及放宽可申购的房型等。

随疫后建筑业逐步恢复和赶工 房价料会趋稳

沈颖说，政府意识到，刚结婚的年轻首次购屋者住屋需求最迫切，因此为他们提供更多援助。建屋局新设“首次购屋者（家长与夫妻）”优先组别，协助这些家庭购买第一套房子。

冠病疫情影响预购组屋的建筑工程，等候期延长导致一些买家转向转售市场，推高需求。沈颖说，随着疫情趋缓，建筑行业已经逐步恢复正常，当局正在加紧赶工，房价下来预计也会趋于稳定。