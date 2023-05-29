又一迈杰思学前中心传食物中毒 四童送医

继樟宜机场的学前教育中心传出食物中毒事件后，迈杰思（MindChamps）位于东陵的学前教育中心也传出食物中毒事件，再有45名孩童和五名教师出现发烧、拉肚子等症状，其中四名孩童送医。

暂终止供应商供餐 改由园内厨师准备餐食

目前，这家学前教育中心已暂时终止食物供应商的供餐，改由园内的厨师准备餐食。

家长艾米丽（38岁，家庭主妇）告诉《联合早报》，就读豆豆班22个月大的女儿，上星期四（5月25日）疑吃了学前教育中心准备的食物，傍晚就开始发烧，一度高烧至40.9摄氏度，她于是带女儿到医院的急诊室挂诊。

“医生说女儿身体无力，没有精神，所以建议住院，很庆幸当时有床位，因为我事后听说中心有一些家长的孩子要住院观察，但因为没有床位，只好回家休息。”

孩子症状包括高烧不退多次腹泻

艾米丽心疼地说，原以为住院后女儿的情况会好转，没想到女儿上星期天（28日）突然一直泻肚子，粪便里也出血。艾米丽更透露，院方经检测后证实女儿感染了沙门氏菌，幸好女儿服用抗生素后病况有所舒缓，也开始有胃口，她才松了一口气，但女儿目前仍得继续住院观察。

她说，除了女儿之外，还有一些家长陆续在家长的WhatsApp群组里发短信，申诉孩子同样感到身体不适。“这些孩子自上星期五（26日）起就陆续出现拉肚子、不吃不喝的情况。也有家长说孩子因高烧不退等情况住院，之后被检测出感染沙门氏菌。”

艾米丽指出，教师每天都打电话来慰问和关心孩子，家长对此十分感激。学校也告知会把食物拿去化验，其中包括上星期四的午餐，但她建议最好连中心本身提供的食物如早餐和下午茶也一并送检。

对于樟宜机场的学前教育中心之前传出的食物中毒事件，艾米丽也有耳闻，希望迈杰思总部能尽快给一个合理解释，并说明如何改进，避免类似事件的发生。

另一名不愿透露姓名的家长（36岁，家庭主妇）说，上豆豆班的两岁儿子上星期六开始发烧，拉了几回肚子，看急诊后按照医生吩咐在家中休息。

”本来以为没事了，没想到儿子的情况星期一（29日）加重了，拉了九次肚子，得再看医生。“

她建议校方清楚地告诉家长，孩童每天在中心具体吃了些什么，让家长放心。

迈杰思：四名送医孩童康复情况良好

迈杰思在回复《联合早报》询问时说，在5月27日至28日期间，有家长通知校方孩子出现相信是胃肠炎的症状。从5月25日至今，共有45名孩童和五名教师出现症状，当中有四名孩童送医，但复原状况良好，一些孩童则已返回学校。

迈杰思代表也指出，其中一名医生家长在诊断自己的两名孩子后，证实孩子得了病毒性胃肠炎（Viral Gastroenteritis）。

“我们很关注孩童的健康，正与幼儿教育署和卫生部密切关注这起事件。

当局调查学前中心肠胃炎事件

新加坡食品局、卫生部和幼儿教育署联合答复《联合早报》询问时证实，当局正在调查发生在迈杰思东陵学前教育中心的肠胃炎事件。

联合声明也指出，保障食品安全是共同责任。在食品局制定和执行监管措施的同时，零售食肆必须履行职责，遵守良好的食品卫生及处理方法。食品局会毫不犹豫地对任何不遵守规定者采取执法行动。