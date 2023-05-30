来届总统选举 所有族群可参选

六年前，哈莉玛总统在我国首场为特定族群保留的总统选举中，作为唯一合格的候选人，在没有对手的情况下当选第八任总统，她也是新加坡首名女总统。今年总统选举开放给所有族群角逐，战鼓还未敲响，已风声四起。

根据总统选举法令，总统选举最早可在现任总统任期结束前的三个月举行，意味着选举程序可能在6月中就启动。

选举程序预计最早6月13日启动 首次允许旅外选民邮寄投票

在2011年和2017年总统选举中，选举局在总统任期结束前的三个月启动选举程序。如果这个做法不变，有意参选者预计最早可从6月13日起索取资格证书和族群声明书。

但不要以为守在选举局外就能知道谁有意参选。有意参选者除了亲自索取表格，也可从选举局网站下载。

一般上，选举程序启动后，李显龙总理会指示选举注册官着手修订选民册。被除名的公众可在选举局宣布选民册供查阅后，携带身份证件去重新登记为选民，以便在来临选举中投票。选举令状一旦颁布，将停止接受重新登记的申请。2017年总统选举，从启动选举程序到完成修订选民册，隔了两个月。

选民册修订后，就等着李总理颁布选举令状，并公布提名日和投票日期。

本届总统选举将首次允许旅居海外的新加坡人通过邮寄选票投票，以及让疗养院住户在院内投票。

当国家元首得跨多个门槛

我国民选总统制对参选人资格有非常严格的要求。

主管公共服务的教育部长陈振声今年5月10日书面答复国会询问时说，目前约有50个公共服务职位可能符合参选总统的资格。超过1200家企业的股东权益超过5亿元，曾担任这些企业最高执行职位的人也可能符合参选资格。

参选总统资格要求

年满45岁

名字在选民册上的新加坡公民

在新加坡居住至少10年

不曾触犯宪法第45条（如被剥夺议员资格）

提名日当天不可拥有任何政党的党籍

经总统选举委员会鉴定，满足公共或私人领域的参选要求，且任职期应在选举令状颁布倒算20年的合格年限内

必须让总统选举委员会相信，为人正直且品格和声誉良好

曾任公职者

须担任以下职位至少三年：

部长、大法官、国会议长、总检察长、公共服务委员会主席、审计长、主计长或常任秘书

中央公积金局、建屋发展局、金融管理局、裕廊集团、新加坡政府投资公司或淡马锡控股的最高执行职位

来自私企者

须担任私企最高执行职位至少三年，且在担任首席执行官的最近三年内，公司年均股东权益须超过5亿元

公司在此人担任最高执行职位期间必须是净盈利，在此人卸任后三年内也不能清盘或破产

宪法也赋予总统选举委员会酌情权，可允许经验和能力相当，并能有效行使总统职权的人参选。

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