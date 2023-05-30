内阁部长赞哈莉玛明智审慎 批准用储备金应对疫情危机

数名内阁部长赞扬哈莉玛总统，在冠病疫情期间批准政府动用储备金让国家渡过难关。

哈莉玛总统星期一（5月29日）宣布不参加来届总统选举。国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，以及副总理兼财政部长黄循财随即在脸书贴文，叙述哈莉玛当选总统后在各方面的贡献。

尚达曼形容哈莉玛是一名有个人特色、明智而审慎，并且谦逊的总统。他还指出，作为国家储备金的守护人，哈莉玛做出了明智的决定，允许政府动用储备金，让政府能够果断地应对冠病疫情危机。

冠病疫情开始在全球蔓延时，政府亟须为医护人员、前线工作人员及民众提供援助。时任财政部长王瑞杰同财政部工作小组一起向哈莉玛和总统顾问理事会汇报，寻求批准动用储备金，让国家渡过难关。

批准动用400亿元 保护人民生命与生计

王瑞杰仍记得哈莉玛当时问了多道尖锐的问题，在满意财政部的计划和建议的措施后，才允许政府提取储备金。这使得政府能在一年内推出五份财政预算案，保护人民的生命和生计。

政府最终提取了约400亿元储备金，成功推行雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）等措施来协助人民，让他们无须借贷，避免让债务对后代造成负担。

黄循财同样赞扬哈莉玛允许政府提取储备金，渡过冠病疫情危机。财政部每年都必须获得总统对政府财政预算的批准，他同哈莉玛及总统顾问理事曾针对国家储备金一事，进行多次讨论，从交流中受益匪浅。

总统顾问理事会主席张赞成告诉《联合早报》，政府数次要求提取储备金来应对冠病疫情，哈莉玛意识到事态紧急，有必要尽快回应。“在允许政府动用储备金的同时，她也尽所能确保政府的提案是必要的，而且会取得功效，例如能够保住员工的饭碗。”

关注人民就业前景及企业生存与发展

华社领袖蔡天宝是总统顾问理事会的理事。他受访时说，哈莉玛当时特别关注人民的就业前景及企业的生存与发展，因此费心研究政府的各项提案。

财政部常任秘书（财政）曾庆怡则告诉《联合早报》，哈莉玛会做足充分准备才出席汇报会议，因此能迅速理解专用术语及技术细节，将注意力放在人民福祉的课题上。