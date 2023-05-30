哈莉玛不寻求连任总统 总统选举拉开序幕

哈莉玛总统宣布不参加来届总统选举，只服务一个任期，9月任满。这个表态为今年的总统公开选举拉开序幕，一些分析师预计可能会有更多元背景的人竞选，包括获政府支持的潜在候选人。

哈莉玛星期一（5月29日）在脸书发文说，她经过非常慎重的考虑后，决定不寻求连任。

她说，对于过去六年来担任新加坡第八任总统，她深感荣幸。“这段经历令我深受启发，同时感到谦卑。”

哈莉玛2017年在我国首个为特定族群保留的总统选举中是唯一的合格候选人，她在没有对手的情况下当选第八任总统，也是首名女总统。她将在今年9月13日任满。

分析师：若寻求连任哈莉玛很可能胜选

来届总统大选是公开选举，所有种族都可参选。受访分析师对哈莉玛不寻求连任表示惋惜，因为这本是让一名少数种族和女性候选人在公开选举中展现竞争力的机会。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文认为，哈莉玛如果寻求连任，很可能胜选，可大大促进我国的多元种族主义。

南洋理工大学政治学者陈添金博士说，来届选举不会保留给特定种族，也意味着可能迎来更多元背景的人士，展开更激烈的竞争。

哈莉玛宣布不参选后，数名部长在脸书发文感谢她的服务。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼说：“哈莉玛总统为新加坡做出杰出贡献。从她多年为推动工人利益所做的工作，到她提倡妇女权利，再到成为我国首位出任议长和国家元首的女性。“

副总理兼财政部长黄循财说，哈莉玛在冠病疫情的高峰期间，同意动用国家储备金，对于保护生命和生计至关重要，帮助新加坡越战越勇。

哈莉玛：获新加坡人支持 强化社区声音助弱势群体

哈莉玛同天通过总统府发布声明和视频。她说，自2017年就任时她已意识到总统肩负重任，至今已尽力履行这些职责。她的目标是帮助打造更有爱心和同情心的社会。

“我很高兴我在这段旅程中从来不是孤军作战，我得到许多强烈认同这个信念的新加坡人的支持。我们同心协力，强化了社区的声音，提升了那些最需要帮助的人的生活，尤其是我们当中的弱势群体。”

她也表示，对在冠病疫情期间团结一致、相互支持的新加坡人感到非常骄傲，因为这让我国得以安全过渡到现状。她会见的许多外国领导人都对我国的良好治理制度表示尊重和钦佩，这个治理制度立基于我国多元种族与宗教社会的强大社会凝聚力。

哈莉玛强调，总统是国家的最高职位，也是我国民主制度中一个重要机构。“它通过体现我们作为一个人民的共同价值观和志向来团结国家。”

总统也肩负重要的宪政、仪式和社区相关职责，掌管国家储备金的“第二把钥匙”，以及负责公共服务部门重要职务的任命。

“总统发挥的团结作用，与政府紧密合作保障新加坡的未来，向来对我国的成功至关重要，而随着我们在更动荡和不确定的世界里找寻方向，这在未来将更重要。”

哈莉玛感谢所有新加坡人在她任内给予信任、理解和善意。许多社区、社会和商业组织对于建设更美好的新加坡所怀抱的信念和热情也启发了她，她对此很是感激。

她在声明最后感谢夫婿穆罕默德和家人，在她担任总统期间的不懈支持。