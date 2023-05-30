年轻夫妻卖豆花 尝尽人间冷暖

摊口刚开业那阵子，顾客寥寥无几，所赚的只够甚至不足以交租金，令满腔热血转行当小贩的年轻夫妻档深感沮丧。

刘家浩（32岁）和李嘉美（31岁）今年3月底在牛车水芳林熟食中心开摊，售卖手工制作的新鲜豆奶和各种口味的豆花。

回想当时的情景，刘家浩至今仍有感触。他说，由于摊位在偌大熟食中心的一个角落，很容易被食客忽略。夫妻俩曾试着主动向路过摊位的食客介绍自己的美食，但反应还是不理想，令他们颇感挫折。

“我想过要放弃……但有一次，一个前来光顾的安哥对我们说，想做什么就坚持去做，否则以后后悔就来不及了。我想我们既然尝试了，就应该试着坚持下去。”

一次偶然机缘，他们的豆奶豆花最近上了美食网站，吸引许多人慕名而来。生意有了转机，夫妻俩保持谦逊。“我们很开心顾客愿意来吃，但不会因为这几天有很多人来排队，就觉得会永远保持这样，我们一定要继续提供品质最好的食物。”

毅然辞去工作 全心全意投入创业

这对来自马来西亚怡保的夫妇在大学时期就萌生了创业的念头，也曾经牛刀小试过几次，但这回是毅然辞去原来的会计和行政的白领工作，全心全意投入创业。

刘家浩说，他们为了开档，有一段日子一到周末就研制豆花配方，也试用了很多品种的黄豆，花了一整年的时间做准备。“Google（谷歌）和YouTube是我们的老师，我们在开业前遇到很多困难，比如以前在家里都只煮少量来吃，现在做生意要煮的量很大，必须调整做法。我们当初从早到晚都在研究这个问题。”

创业困难，幸得邻摊伙伴热心打气。刘家浩说：“有的摊贩很关照我们，例如有位安娣来试吃我们的豆花后说很好吃，告诉我们要坚持做下去，还说好吃的东西不能一直躲在角落没人知道，她买了好几份去派给其他摊贩吃。我们没有当小贩的经验，所以很感激他们的帮助。”