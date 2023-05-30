李光耀百年树人基金筹逾8000万元 将用于教育项目和奖学金

配合建国总理李光耀百年冥诞设立的李光耀百年树人基金，至今已筹得超过8000万元款项，接下来将用于资助本地高等教育项目和奖学金，包括每年培养约1000名青年领袖，并为多达1000名弱势学生提供经济援助。

副总理兼财政部长黄循财星期二（5月30日）为李光耀百年树人基金（Lee Kuan Yew Centennial Fund）主持启动仪式。出席嘉宾包括教育部长陈振声、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，以及文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。仪式在南洋理工学院举行。

黄循财致辞时指出，政府和民间配合李光耀百年冥诞举办一系列活动，能让国人反思李光耀和建国元勋的价值观和理念。

他说，其中宝贵的一课是帮助年轻人发挥潜能，并成为最好的自己，因为人民是新加坡唯一的资源。因此，我国在建国初期挣扎求存的时候，李光耀依然把投资于人民当作首要任务。

“他经常与年轻人接触，鼓励他们参与社会，并为国家建设做出贡献。”

政府一对一捐款配对 顶限5000万元

为了纪念李光耀对发展青年潜力的坚持，本地商业领袖发起了李光耀百年树人基金。截至星期二，基金已获得来自25个私人机构和个人的捐款8230万元，包括新加坡丰隆集团、陈振传基金会、大华银行等。政府还将提供一次的一对一捐款配对，顶限为5000万元。

这项基金主要资助四个教育项目和奖学金，包括新设立的新加坡青年领袖计划（Singapore Young Leaders Programme，简称SYLP）和李光耀城市绿化与生态学研究生奖学金。基金也将扩大李光耀奖学金的范围，并且每年为多达1000名表现出韧性和潜力的工艺教育学院和理工学院弱势学生，提供经济援助。

由黄循财同日启动的新加坡青年领袖计划，每年将聚集约1000名来自工教院、理工院和大学的学生领袖参加全年举行的学习项目，例如通过学生论坛、全国青年理事会的领袖课程、与业界领袖和政府代表交流互动，了解我国的治理方式，培养公民素质以推动积极的改变等。这是我国高等学府最大型的青年领袖项目。

另一项新设立的李光耀城市绿化与生态学研究生奖学金，旨在培养园艺、树木栽培、生态学和景观设计领域的人才。奖学金得主须在指定本地大学修读相关领域的研究生课程。

另外，自1991年设立的李光耀奖学金旨在栽培为我国做出积极贡献的新加坡人，每年能资助二人至三人到国内外大学进修硕士或博士学位。在基金的支持下，将有更多名学生获颁奖学金，目前也在探讨加大这奖学金的金额。