最新预购组屋 九成单位等候时间仅三年多

近7000个预购和剩余组屋开放供申购，其中成熟市镇勿洛和实龙岗时隔多年再推出预购组屋。勿洛五房式单位的售价是本轮最高，介于58万8000元至73万7000元。房地产分析师认为，由于勿洛很少推出预购组屋，这个价位未必会影响这些组屋的吸引力。

建屋发展局星期二（5月30日）发文告说，此次共推出五个预购组屋项目的5495个单位，其中四个项目或近九成单位的等候时间是三年多，只有一个在登加的项目等候时间是四年。此次供申购的还有1500个剩余组屋。

五个预购组屋项目位于勿洛、加冷黄埔、实龙岗和登加。勿洛和实龙岗的项目有五房式单位，占本轮五房式单位总数逾四成。

勿洛项目Bedok South Blossoms共有1640个二房式灵活至三代同堂单位。五房式的不含津贴售价介于58万8000元至73万7000元。

实龙岗项目Serangoon North Vista有330个四房式和五房式单位。五房式的不含津贴售价介于55万8000元至65万8000元。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣说，虽然勿洛项目的五房式单位是本轮价格最高，但未必会影响吸引力，因为勿洛很少推出预购组屋。

合登集团（Huttons）高级研究主管李思德也说，考虑到勿洛南近七年没有推出预购组屋，Bedok South Blossoms可能吸引更多申请者。此外，这个项目很靠近丹那美拉地铁站，那里正在建设综合项目景乐苑（Sceneca Residence）。

实龙岗则是隔了近10年推出预购组屋。Serangoon North Vista靠近实龙岗花园、忠忠熟食中心和未来的实龙岗北地铁站。李思德预计首次购屋者的申购率可能介于3到5，即一个单位有三到五人申购。

剩余组屋单位六成已竣工

建屋局指出，由于勿洛和实龙岗上一次推出预购组屋已是几年前的事，预计这两个项目需求强劲，因此鼓励想提高成功购屋机会的申请者，申请非成熟市镇的登加预购组屋。

至于供申购的1500个剩余组屋单位，约61%单位已竣工。

本轮销售活动不像过去几轮那样在早上10时左右开始。建屋局通过脸书通知，本次活动下午3时展开。

在星期二申购开始第一天，一些公众登录网站后被带入虚拟等候室，等候时间一度长达一小时，首日申购率因此偏低。截至星期二傍晚5时，实龙岗项目申购率最高，首次购屋者的四房式申购率是0.3，五房式是0.4。本轮销售活动将在下星期一（6月5日）截止。