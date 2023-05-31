摆家具放床褥 男子把公园亭子当“家”

男子把东海岸公园亭子当“家”，摆家具放床褥，被公园局稽查员发现后遭控上法庭，星期二（5月30日）判他罚款1400元，但他无力偿还，以坐牢四天代替。

46岁的曾建龙被指在去年3月到5月之间，多次被发现露宿在东海岸公园的亭子里，甚至曾在阻断措施期间，于2021年12月，闯入并占据已被封的亭子。

他共面对六项抵触公园与树木条例的罪行，他星期二承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，公园局稽查员会定期在深夜到公园巡逻，结果数次发现被告在东海岸公园的某个亭子里“居住”。

在去年4月8日至5月1日间，稽查员在凌晨3时到6时巡逻时，就发现被告睡在该亭子内。

根据当局提供的照片可见，被告躺在类似露营使用的充气床褥，周围有折叠式小桌子，上面放着他的杯子。亭子内还有折叠式椅子、保温箱以及钓鱼用具等。

主控官指，根据条例，若没有得到当局的批准，任何人都不能在任何公共公园居住。他说，被告的私人物品已霸占了整个亭子，让公众无法使用。此外，稽查人员还曾看见被告在亭子内抽烟，而亭子内有张挂“禁止吸烟”的告示牌。

被告求情时称无话可说，并没有透露为何露宿公园。

完整报道，请翻阅2023年5月31日的《新明日报》。